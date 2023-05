Continúa el conflicto: 22 días de paro de los municipales de Rufino

Los municipales de Rufino siguen con la medida de fuerza que lleva 22 días y las soluciones cada vez se alejan más. Allí, en medio del reclamo por el descuento de los días de paro provincial realizados los días 27 y 28 de abril, ya hubo dos audiencias de conciliación en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde no se logró resolver el conflicto, y este lunes 29 habrá un nuevo encuentro entre trabajadores y Ejecutivo para destrabar la situación, aunque no hay mayor optimismo.

En ese contexto, después de semanas de declaraciones cruzadas entre las partes, la delegada de los municipales rufinenses, María José Barrios, aseguró: "Sabemos que el intendente de Rufino (Natalio Lattanzi) no tiene ganas de solucionar este conflicto". Y añadió: "Sigue necio en la actitud de recolectar los residuos por su cuenta, no de la manera que tendría que hacerlo el Municipio, y alterando todas las posibilidades de diálogo, haciendo publicaciones que incentivan la violencia por parte de los ciudadanos y llevan a la confrontación con los trabajadores; no hay una demostración de querer solucionar nada".

"Vemos claramente que no depende de nosotros -analizó Barrios-, que hasta hemos puesto la maquinaria a disposición para salir a recolectar residuos y hacer actividades de emergencia, como llevar agua potable a vecinos que no tienen acceso, pero no podemos hacer eso porque no contamos con las llaves de los vehículos que cuidamos mientras hacemos las guardias, así que estamos en una situación de testarudez muy grande, con consecuencias que van a ser muy difíciles de remediar para volver a tener un diálogo que atienda las situaciones emergentes que existen en cualquier municipalidad", informó.

Por último, la secretaria general de los trabajadores rufinenses se refirió al nuevo encuentro previsto para este lunes, destacando que "le ponemos poca expectativa. Tampoco se pudo hacer que los intendentes firmaran algo en el acta paritaria, porque claramente ninguno había hecho descuentos, los únicos fueron Rufino y Las Rosas, este último agravado por un conflicto anterior. Muchísimo tiempo de paro, en el medio, elecciones, y los trabajadores firmes luchando por un descuento que se les hizo por dos días de paro y hoy terminamos en una huelga local de 22 días, en síntesis, un contexto muy complicado".