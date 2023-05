Se supo quién echó de A24 a Robertito Funes

Este lunes en el programa "A la Tarde" del canal América entrevistaron a Robertito Funes Ugarte. Allí explicó que fue a pedir trabajo a Radio AM 990 (hoy Radio Splendid) porque Rolando Graña - Coordinador de Contenidos Periodísticos- lo echó de la señal A24.

Allí es cuando nace el conflicto con la periodista Nancy Pazos, quien está profundamente enojada con Robertito Funes porque, según ella, el conductor le quitó un trabajo.

La pelea entre los periodistas

“Recomendé a Robertito Funes para una radio, y terminó ocupando el horario que me habían ofrecido a mí. Hoy, lo detesto. Pero seguro que se me va a pasar. Quiso hacer las paces la noche de la final de Gran Hermano pero no pude caretear”, dijo Pazos.

También aseguran que semanas atrás Pazos faltó a la emisión de "A la Barbarossa" porque Robertito condujo en reemplazo de Georgina. "Cuando se enteró que conducía Robertito, dijo yo no voy", afirmaron personas cercanas a la periodista.

La versión de Robertito

En tanto, Robertito Funes contó lo que pasó en la radio: “Yo fui a buscar laburo; Nancy nunca me recomendó en la radio. Cuando me dieron ese horario, le comenté a ella que me lo habían ofrecido y se enojó. En la radio dije que si era de ella no quería saber nada, pero me dijeron que la estaban esperando desde hace tres meses y como no apareció quedó libre el espacio”.