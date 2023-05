Néstor Gorosito: "Dos equivocaciones nuestras fueron dos goles de ellos"

Colón empató 2 a 2 ante Central Córdoba, por la fecha 18 de la Liga Profesional 2023. El Sabalero y el "Ferroviario" se midieron en el Estadio Brigadier López. Lo que vendrá para el conjunto rojo y negro será visitar a San Lorenzo, en Buenos Aires, el domingo 4 de junio desde las 14, por la jornada 19 del torneo.

En conferencia de prensa, Néstor Gorosito habló sobre el cambio del equipo de un tiempo a otro. "La idea es jugar de la misma forma como el segundo tiempo, el primer tiempo. El primero fue muy desordenado, muy lento el equipo y muy errático en los pases", comenzó diciendo. El fútbol argentino es así: te equivocas y te meten el gol", agregó ''Pipo'. "Dos equivocaciones nuestras fueron dos goles de ellos", añadió.

Consultado sobre la vuelta de Facundo Farías, el técnico no se guardó nada y lo llenó de elogios: "jugó poquito Facu (Farías), es de otra categoría, Facu es jugador de nivel internacional. Muy contento por él para que vaya ganando minutos hasta que él se siente bien y nosotros lo veamos con confianza".

Y agregó que "Facundo Farías es uno de los jugadores diferentes en el fútbol argentino en su edad".

Néstor Gorosito habló de los cambios del equipo de un partido a otro: "son errores, nos costaba mucho llevar la pelota de un lado a otro, estábamos lento de resolución y a partir de errores nuestros, ellos explotan muy bien el contragolpe".

En cuanto a los cambios, Néstor Gorosito fue contundente: "preferíamos más dinámica con Chicho (Moreyra) de cinco y que Troncoso esté más suelto, con Pierotti por la derecha. Hasta la expulsión estábamos muy bien, pero luego tuvimos que retroceder".

En otra parte de la conferencia de prensa, el director técnico de Colón dijo que "el primer tiempo muy malo y el segundo tiempo muy bueno y al final del torneo podré saber si hoy se ganó un punto o se perdieron dos".

Tratamos de ordenarnos y jugar como lo hacemos normalmente. Los que juegan atrás no le dicen que erren los pases a los del medio. No pasa por un jugador, sino que esto es grupal. Cada uno en su rol, pero es un equipo. No nos gusta ver un equipo tan desordenado como en el primer tiempo", expresó el entrenador.

Sobre la expulsión de Stefano Moreyra, "Pipo" fue sincero y expresó que "no veo, me dicen que no lo toca y yo estoy lejos para poder dar una opinión". Y Gian Nardelli jugó un buen partido, es un chico como mucha proyección, rápido, le pega con las dos (piernas) y me alegra por él", añadió el entrenador Sabalero.

En el final, Néstor Gorosito respondió que "la idea es tener una identidad y ser los mismos en cada cancha, con una línea de juego. Hay veces que el rival te supera, pero en este caso es más por problemas propios que por virtudes ajenas. No es normal esto".

Con info de Aire de Santa Fe - Sin Mordaza