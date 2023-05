Wado de Pedro: "Vamos a trabajar con los argentinos que quieran cambiar las cosas"

El ministro del Interior, Wado de Pedro, visitó hoy las localidades bonaerenses de San Vicente y Berazategui, donde junto a sus intendentes, Nicolás Mantegazza y Juan José Mussi, respectivamente, entregó notebooks a estudiantes en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense, además de vehículos y equipamiento en el marco del Programa Municipios de Pie.

En ese contexto, el titular de la cartera de Interior invitó a "que nos apropiemos de la palabra ´libertad´, porque es una palabra que tiene que ver con la democracia, la tolerancia y la empatía, y no con el autoritarismo", y destacó que "la verdadera transgresión es pelear, debatir y discutir una sociedad donde todos tengan la misma igualdad de oportunidades".

Durante el acto realizado en el Polideportivo Padre Mugica, de San Vicente, y dirigiéndose a los y las estudiantes allí presentes, de Pedro los invitó a la reflexión "para cuando vean en las redes a algunos personajes que hablan de la libertad, y afirman en su nombre que el Estado tiene que desaparecer", y añadió: "Si no existiera el Estado no existiría la escuela pública, no existiría la agricultura y estas computadoras las comprarían los que pudieran, y los que no, no. Si no existiera el Estado, no existiría la universidad pública".

"La libertad para muchos está y para otros y otras se consigue a partir de que el Estado nos puede facilitar, por ejemplo, una computadora para poder pensar, estudiar, conectarnos e investigar", prosiguió de Pedro en el encuentro en el que se entregaron 376 notebooks, y del que también participaron el secretario de Interior, José Lepere; el secretario de Municipios del Ministerio del Interior, Avelino Zurro; y la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar.

"Cuando se habla de libertad, también debemos tener en cuenta que muchas veces, en una sociedad en la que todas y todos queremos tener libertad, hace falta el empujoncito del Estado para que todos podamos partir del mismo nivel. La palabra libertad, para nosotros, es central para poder vivir, para ser felices, pero una libertad que parta de una igualdad de oportunidades", afirmó de Pedro.

"Estamos trabajando arduamente en juntar a los argentinos y a las argentinas que quieren cambiar las cosas, pensando en soluciones nuevas para problemas nuevos, y el desafío es que ustedes reciban de nosotros una Argentina un poquito mejor. Mientras que el desafío de ustedes será dejarle una Argentina un poquitito mejor a la generación que los suceda", concluyó de Pedro.