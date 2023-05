El 80% de las exportaciones de Rafaela Alimentos va a China

Hace unos días se realizó la SIAL-China 2023, una de las ferias de alimentación más concurridas del mundo, contando con la presencia de unas 30 empresas argentinas, entre ellas Rafaela Alimentos, gracias a la gestión del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Sobre la importancia de esta participación, Luis Viera (gerente de negocios de exportación de la empresa rafaelina, residente en Carcarañá y trabaja en la planta de Casilda), quien viajó acompañado de Germán Mengoni (integra el departamento de Comercio exterior) destacó que “es una feria importantísima, al punto que China es el receptor del 80% de nuestras exportaciones. Luego de no hacerse durante cuatro años por la pandemia, ha sido particularmente muy concurrida. Estuvimos como lo hacemos desde 2012 con Rafaela Alimentos exportando a China. La presencia argentina este año fue la más grande en superficie, que propuso el IPCVA de todas las ferias que viene participando, y en un momento muy particular del negocio de la carne”, durante una entrevista en el programa “Sábado 100” por radio El Espectador (FM 100,1), conducido por Emilio Grande (h.).

-¿Cómo está posicionado el negocio de la carne argentina en este contexto internacional? ¿El pabellón de Argentina fue uno de los más visitados?

-Si bien el mayor proveedor de carne a China es Brasil, el stand del IPCVA ha sido el más concurrido de todos; particularmente, nosotros (por Rafaela Alimentos) tuvimos tres días (18 al 20 de mayo) tremendamente exigentes por la cantidad de visitas y del interés mostrado por clientes que ya tenemos y potenciales clientes nuevos que siempre hay en China.

-¿Cuáles son los clientes chinos?

-Hay varios tipos de clientes, el tradicional “trades” internacional, los “trades” chinos que compran y revenden en China, y plantas procesadoras. La carne argentina en su mayoría hasta ahora va a plantas que se reelabora el producto y luego se vende de distintas maneras. Es muy usual también allá la participación de gente que compra, procesa y vende los cortes a otras plantas; es muy variado el espectro de clientes. Lo que sí noté esta vez una mayor tendencia a los cortes de alimentación a grano; cortes de más alto valor para “e-commerce” (ventas por internet) y para restaurantes de alta calidad, que se viene dando lentamente en los últimos años y en esta oportunidad fue más fuerte.

-Además de estas ventas con China, ¿se abren posibilidades con clientes de otros mercados?

-En la feria de China, básicamente todo está orientado a lo que es el mercado chino y asiático. La feria que más apunta en Europa es la SIAL que se hace en París (Francia) y la ANUGA en Colonia (Alemania), según los años pares o impares, respectivamente.

-¿Los precios económicos se mantienen o hay menos demanda por la incidencia de la pandemia?

-En este caso las noticias no son tan buenas, China no está en un buen momento económico, algo de lo que nos venían anticipando los clientes desde hace meses. Ver a Shanghái luego de 4 años, uno se da cuenta que la situación económica no es la misma y a mi entender es bastante lógico porque con 3 años de pandemia no hace salir indemne a nadie. De todas maneras, China sigue siendo un fuerte comprador, pero lo que son precios no están florecientes. Usualmente, en casi todas las ferias se nota una suba de precios por la puja entre la oferta y la demanda, y este año no fue lo que se notó; hay una tendencia a precios relativamente bajos comparado a los mejores momentos. La demanda sigue estando fuerte, pero China tiene un stock muy grande de mercaderías, de unas 700.000 toneladas, lo que hace que los precios no estén en su mejor momento.

-¿Cómo encontraste los lugares que recorriste si los comparamos previo a la pandemia?

-Se nota la diferencia en la calle que no está floreciente, entre la situación de pre-pandemia y ahora. Te puedo dar ejemplos de restaurantes que redujeron a la mitad o menos su superficie de ventas y servicios, salarios recortados en algunos casos hasta un 50%, plantas productoras que están trabajando a “media máquina” o en algunos paran durante bastante tiempo y luego arrancan. Hablo de parámetros comparables de lo que era Shanghái hace 4 años a lo que es ahora. En términos generales, la economía China no está bien y le va a llevar un tiempo recuperarse.

-¿Hubo un cierto freno?

-Realmente sí. Este año se dieron varias circunstancias, con freno de la demanda en volumen, aun así Argentina sigue produciendo y enviando carne a China, no es que la demanda haya caída tanto para que no haya operaciones, pero sí es significativo una caída de precios importantes.

-En el caso de Rafaela Alimentos, ¿el principal destino de las exportaciones es China o también hay otros lugares?

-En volumen y facturación China ocupa el 80% de las operaciones nuestras, pero es una situación general de la industria argentina en esos niveles de exportación a China. Obviamente, nosotros tenemos mercados más antiguos como es Europa, desde que estamos en la industria exportadora, es un negocio muy importante y no ha cambiado; después tenemos otros mercados como Brasil, Caribe y algo de Africa.