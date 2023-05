Las medallas mundialistas de Francia 2023 se fabrican con restos de celulares reciclados

La Copa del Mundo de Rugby se celebrará en Francia a partir de septiembre próximo y los jugadores de los seleccionados participantes de la competencia recibirán medallas fabricadas con restos de miles de celulares reciclados.

Las medallas fueron diseñadas a partir de celulares reciclados y el patrocinador del certamen, la operadora telefónica Orange, usó 10 000 teléfonos para crear medallas, es decir, 140 dispositivos portátiles por medalla.

Además de los campeones del mundo, subcampeones y ganadores del tercer puesto (Oro, Plata y Bronce) , todos los jugadores de los 20 equipos de la competición tendrán derecho a una medalla.

Esta semana, el jefe de la organización de la Copa del Mundo explicó que con este proceso desean "tener un impacto positivo en la sociedad, en particular en el medio ambiente. No es fácil, pero estamos trabajando en ello y en particular en el reciclaje".

Esta no es la primera vez que se adopta este enfoque durante un evento deportivo. Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, las medallas se fabricaron a partir de productos electrónicos reciclados (smartphones y portátiles), tras un llamamiento a donaciones del comité organizador.

Argentina integrará el Grupo D junto a Inglaterra, con quien debutará el 9 de setiembre en Marsella, Samoa, Japón y Chile.