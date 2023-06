Marcelo Galaz fue condenado a siete años de prisión por el abuso sexual a su sobrina

Marcelo Galaz, quien fuera mano derecha del senador Dionisio Scarpin, fue condenado a siete años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina cuando ella tenía entre 4 y 11 años. Ayer, tres jueces revisaron el acuerdo abreviado presentado por el fiscal Aldo Gerosa, quien había sido objeto de críticas, y dos de ellos lo homologaron, lo que resultó en la detención de Galaz en los Tribunales de Reconquista.

En medio del proceso judicial conflictivo, la esposa de Galaz optó por intimidar a la propia víctima, advirtiéndole que "se cuidara", según denunció Natali Romero, familiar cercana de la denunciante. Romero agregó que la mujer se burlaba y se reía de la víctima en su presencia. Estos hechos han aumentado la indignación en torno al caso, que ha puesto a la joven de 27 años en contra del poder político local, donde el radicalismo afiliado a Juntos por el Cambio tiene influencia.

En medio de la controversia sobre las acusaciones de maltrato por parte de Gerosa hacia la víctima, el fiscal reconoció haber mantenido conversaciones telefónicas con el senador radical Orfilio Marcón, quien manifestó su interés en el caso mientras el fiscal expresaba su angustia por no ser considerado para cuatro cargos de juez provincial en un concurso al que se había presentado. Este intercambio político ha sido reconocido por el fiscal regional Rubén Martínez, quien admitió que era habitual que los políticos se comunicaran con fiscales y jueces en busca de información sobre casos judiciales. "Incluso desde el poder ejecutivo también llaman", reveló.

El caso de Galaz sigue siendo motivo de controversia, y hoy mismo el diputado Fabián Palo Oliver presentará una denuncia penal contra el senador Orfilio Marcón por su intervención en el caso. Lo acompañará en esta acción el diputado provincial Carlos Del Frade. Galaz, quien era parte del círculo político del senador provincial del departamento General Obligado y del senador nacional Scarpin, ha dejado muchos aspectos por discutir.

"Primeramente, no sabía con qué encontrarme, porque considero que fui revictimizada por todo el trato que recibí por la fiscalía, pero a nadie realmente le importó lo que yo sentía en ese momento. Lo único que les puedo pedir es un poco de piedad después de todo lo que viví por culpa del imputado. Después de todo lo que pasé con la justicia, no me siento en condiciones, ni mentales, ni físicas, ni emocionales si se da un juicio oral y público, no me imagino con esto más tiempo. Cada momento que esto se dilata o aparece un martes 13, para mi es una patada en el pecho y, sinceramente, no puedo creer todo lo que me hicieron, me siento doblemente abusada, doblemente violada y, lo peor de todo es que la justicia a la que yo vine tratando de reparar mi daño, en ningún momento me cuidó. Les pido que tengan piedad. Lo que ustedes están viendo hoy en día, es una mujer de 27 años que está firme, pero cuando yo vine por primera vez, vine a pedir justicia por la nena de 4, de 6, de 10 años, por la adolescente, y por la mujer que me estaba convirtiendo. Les pido que tengan consideración por esa niña que fui. Estoy de acuerdo con este acuerdo y quiero que se firme", concluyó.

Además de ir a la cárcel, Galaz pagará un resarcimiento de 6 millones de pesos. De esta manera accedió a una pena menor a la que podría haber recibido si era declarado culpable en un juicio oral.

Al principio, el exfuncionario afrontaba la posibilidad de ser condenado a 32 años de prisión. Luego, el fiscal Aldo Gerosa propuso descartar la imputación por promoción de la corrupción de menores de edad, así como los agravantes de la guarda, la convivencia con la niña y el daño a su salud.

El abogado de la denunciante, Leonardo Gabriel Baucero, explicó que este acuerdo evita la revictimización de la mujer en el juicio. Afuera de los Tribunales provinciales de Reconquista, la sobrina del acusado celebró el cierre de la causa delante de una pancarta que decía “Basta de violencia”.