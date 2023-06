Cacho Garay rompió la perimetral y su expareja intentó quitarse la vida

A mediados de abril del corriente año, Cacho Garay fue detenido tras la denuncia de su expareja, Verónica Macías Bracamonte, por violencia de género. Pese a que el humorista tenía impuesta una perimetral, en las últimas horas la rompió y la cantante intentó quitarse la vida.

"Se la vio a Verónica muy cerca de un puente, y esto preocupa. Ella había denunciado a Cacho Garay por violencia de género, amenazas, abuso sexual y privación ilegal de la libertad", introdujo el Pollo Álvarez en Nosotros a la Mañana (El Trece).

Y el periodista Pampa Mónaco contó: "Por eso, Cacho Garay hoy tiene prisión domiciliaria, está preso en la casa de su hermana. Pero en las últimas horas, hace unos días, levanta el teléfono de la casa de su hermana y llama a Verónica Macías. Recordemos que hay una orden de prohibición de acercamiento que es personal y de comunicación".

"Cacho Garay hoy está procesado, con prisión preventiva domiciliaria, por sus riesgos de salud. No puede acercarse ni llamarla, pero la llamo, no le habló, y ella escuchaba del otro lado sonido ambiente, hizo la denuncia y se sabe que es de la casa de la hermana donde él está", detalló.

"Ya está hecha la denuncia y esto obviamente a Verónica la descolocó, intentó suicidarse", afirmó el periodista. Tras dar la información, en el programa compartieron un video de un usuario de TikTok donde se la ve a Verónica muy cerca de un puente. "Rescataron a la chica 11 policías de la comisaría 8 y sección 25. Gracias al llamado de una persona al 911, resultó ser Verónica Macías, la chica salió en Intrusos", relata quien grabó el material audiovisual.

Ante la posibilidad de que el video sea falso o armado para las redes sociales, Pampa Mónaco aclaró: "Esto fue en Mendoza, nuestra productora Patricia se comunicó con Vero, habló con ella, y le dijo 'yo fui a suicidarme'".

Verónica Macías Bracamonte, la expareja de Cacho Garay, habló en Intrusos (América TV) sobre la denuncia que hizo contra el humorista por violencia de género.

Cerca del final de la emisión del viernes 14 de abril, Florencia de la V anunció de último momento que Verónica se encontraba lista para conversar sobre su situación con Cacho. A través de una videollamada, Macias expresó: "Yo hace muy poquito salí de un refugio para víctimas, desde el lunes que estoy haciéndome pericias y la denuncia. Es muy difícil hablar de eso para mí...".

El fuerte relato de Verónica dejó enmudecidos a todos en el estudio, ya que habló de todas agresiones y abusos que habría sufrido en el tiempo que estuvo con Garay: "Son 13 años de una tortura absoluta por la que me callé. Yo estoy recién cayendo en mi realidad, de lo que me pasa, desde que llegué a ese refugio donde me asistieron psicólogas, nutricionistas, médicos forenses.. Todo se puede probar, soy una persona abusada sexualmente. La situación de salud mía es muy grave, yo recién caigo que naturalicé las cosas que me hizo este hombre".

"Yo trabajé siempre al lado de él, porque él no me dejó crecer. A mí me duele mucho darme cuenta de esto cuando me revisaron, de todos los abusos que sufrí... Él me obligaba a tener relaciones con otras personas, mujeres, esas mujeres los apañan porque dependen de él. Yo hoy no tengo futuro, estoy destruida. Él atentó contra mi vida durante 13 años, abusó de mí de todas las maneras posibles", confesó Verónica con la voz cortada y lágrimas en los ojos.

Asimismo, la ex de Garay manifestó: "Estaba privada de la libertad, hay videos. Viene a caerme la ficha por amigas, amigas con las que no compartía porque él no me dejaba. Todas mis amigas son locas para él".

Sobre la situación que hizo que Cacho estuviese detenido unos días, Verónica afirmó: "En ese hotel, él intentó matarme y sentí mucho miedo. Él tiene amigos policías, amigos jueces. Es una tortura que yo viví durante 13 años y lamento que mi familia tenga que ver esto, está todo comprobado. Yo naturalicé todos los abusos, violencias; yo me sentaba a hacer pis y había un hacha, su argumento era por si entraba un chorro".

"No soy la primera víctima, hay otra víctima que no puedo nombrar. Su hijo no lo puede ver. Cuando me golpeaba, cuando me apuntaba con un arma, cuando se ponía borracho y loco, cerraba la puerta con llave y se iba, para que yo no me escape", agregó Verónica.

"Es una persona perversa, a mí no me importa que me crean o no, yo ya perdí mi vida. Yo ya no voy a poder cantar en otro lugar. Yo perdí el control de mi vida, yo no podía hacer nada sin su consentimiento, no me daba dinero, me dejaba encerrada, me maltrataba, me hacía tener relaciones con otras mujeres, estuve abusada por él, me siento sucia, me siento una persona que ya no valgo nada", concluyó Macias Bracamonte.

En A La Tarde, Verónica confesó que gracias a los médicos forenses que la asistieron durante estos días, descubrió que por culpa de Cacho Garay se contagió de una enfermedad de transmisión sexual.

Fuente: Exitoina