Toniolli: "Lo nuestro es una campaña propositiva"

Lanzado como precandidato a gobernador de Santa Fe, el diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Toniolli, de despegó de una campaña donde “no se promete más nada” y priman las “emociones”, para detallar su plan de propuestas en caso de llegar a la Casa Gris.

“Lo nuestro es una campaña propositiva. Si hay algo por lo que me caracterizo, es que me gusta hablar de proyectos. Hay algo que está de moda y que tiene mala prensa que es prometer. Ahora está mal prometer porque una parte de la dirigencia política vio que no cumplía con las promesas y la gente se lo reclamaba. Entonces ya no se promete más nada. Aparecen los que dicen que hay que apelar a las emociones. Entonces hay campañas políticas donde se le habla a la cámara, lloran, o salen en una foto con un perrito. Pero la gente quiere saber qué vamos a hacer para que después pueda decir si se cumplió o no”, admitió el legislador.

En este marco, aseguró que, desde su espacio, plantean una reactivación de los trenes de pasajeros, a través de “una revolución ferroviaria” en la provincia de Santa Fe: “En estos días vamos a presentar una nueva ley de transporte que termine con las concesiones precarias y para que se vaya a un proceso de licitación de un sistema real. En materia de seguridad queremos una reforma policial integral, una reforma de la justicia y la urbanización de los 410 barrios populares para morigerar los niveles de violencia, para hacer lo mismo que hicieron ciudades como Medellín, que tenían problemas mucho mayores”.

Interna

El menú electoral para comenzar a definir la sucesión de Omar Perotti ofrecerá cuatro pre candidatos que deberán disputar la interna en el marco del frente peronista Juntos Avancemos. Se trata de Marcelo Lewandowski, Marcos Cleri, Eduardo Toniolli y Leandro Busatto.

Respecto a las primarias dentro del Justicialismo, Toniolli aseguró ser un “defensor” de las PASO, ya que se trata de un mecanismo donde todos pueden “expresar algo distinto, una particularidad, un acento, un matiz. En el caso nuestro expresamos la voluntad de ampliar lo que es Juntos Avancemos. Nosotros hace un año dijimos lo que queríamos hacer, pero llegamos a un cierre de lista caótico. Hacía un año que ya veníamos caminando, proponiendo hacer un espacio que trascendiera los límites del peronismo, que incorporara a otros sectores y que nos diera la oportunidad de disputar en Rosario la intendencia después de 50 años para el peronismo. Para nosotros es importante que desde Rosario se geste una alternativa para que después empiece a tener réplicas en otros lugares como Santa Fe, Reconquista, Tostado o Esperanza. Empezamos a ver que eso generó un atractivo y que movilizó una parte de la militancia del peronismo y de afuera del peronismo. Eso para nosotros no es menor. Movilizar a la militancia quizás es uno de los aspectos más interesantes de una PASO, sobre todo para una fuerza política que tiene militancia”, agregó.

