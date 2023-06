Perotti cuestionó a la oposición por demoras en la sanción de leyes

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, puso en marcha este viernes en la Escuela de Enseñanza Técnica EETP 387, de la ciudad capital, el programa provincial "Santa Fe + Conectada", servicio de wifi libre que incorpora infraestructura tecnológica de calidad a jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y técnicas del sistema educativo provincial.

En ese marco, el mandatario cuestionó "los tiempos de la política" en referencia a las demoras que caracterizaron el tratamiento de la Ley de Conectividad y otras normativas. "Ojalá la política acople sus palabras con sus hechos, sino tenemos enojos hacía la política, y algunos se molestan cuando hay miradas de gente que niega la política o es dura con las criticas", fustigó el titular de la Casa Gris.

"no podemos hablar de la importancia de las tecnologías y demorar un año y medio la sanción de una ley de conectividad"

Además, lanzó una clara crítica hacia la oposición y planteó que "no podemos hablar de la importancia de las tecnologías y demorar un año y medio la sanción de una ley de conectividad. No podemos estar preocupados por la seguridad y estar todavía dando vueltas con la ley de emergencia".

"La demora no fue para Omar Perotti, la demora fue para miles de alumnos que no pudieron tener un año antes internet de calidad en sus escuelas. A ellos se les hace daño cuando la política desacopla los dichos con los hechos. Nosotros trabajamos igual, avanamos igual y no cesamos en la manera de hacer", completó el gobernador.

MEJOR COMUNICACIÓN

En otro tramo de su discurso, Perotti agradeció a los docentes por el esfuerzo que hicieron en todos esos días “llevando el material casa por casa, utilizando en algunos lugares radios comunitarias y también usando sus celulares, al momento en que había necesidad de transmitir o de transferir algún vídeo de uso pedagógico”, y explicó que ese accionar “consumía todos los datos y la familia no tenía para pagar otro programa, y entonces allí quedó la inconexión, porque esa era la única instancia de comunicación de la casa que usaba el papá o la mamá para trabajar”.

Así, el gobernador indicó que “desde hoy se le dice basta, y a eso se le dice basta con Internet de alta calidad para llegar hasta esta escuela tendiendo cables”. Además, señaló que el tendido de los cables “van a llegar al Centro de Salud, van a tener la posibilidad de tener esta conexión para empezar a utilizar lo que en los lugares más alejados ya lo estamos haciendo, que es la telemedicina, poder hacer medicina a distancia”.

Por último, Perotti expresó que “el deseo es que podamos tener la mayor cantidad de chicos y de chicas que terminen la escuela secundaria preparados de la mejor manera para el mundo laboral, de la mejor manera para un instituto terciario, para un ingreso universitario, y esa mejor formación para que así sea, se tiene que dar con las mejores herramientas que a partir de hoy están disponibles en cada una de las escuelas, empezando por la de los sectores de los barrios populares”.

SANTA FE + CONECTADA

El programa provincial "Santa Fe + Conectada" permitirá ampliar la inclusión digital y reducir la brecha tecnológica que se evidenció con la pandemia. Por ello, desde el plan se impulsa el tendido de una red de internet WiFi 6 con tecnología de última generación en 134 barrios populares en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Esta política puesta en marcha por la gestión del gobernador Omar Perotti, tiende a subsanar el problema de la infraestructura deficiente en la provincia, lo que posibilitará que más del 50% de las y los estudiantes, que hoy no poseen acceso en sus instituciones a una conexión a internet para el uso pedagógico, accedan a la conectividad como un derecho que garantice sus trayectorias educativas.

Asimismo, con Santa Fe + Conectada se ampliará y modernizará la infraestructura del sistema de conectividad de la Provincia, promoviendo la inclusión digital, la transformación educativa y la reducción de brechas tecnológicas, productivas y de género con un desarrollo sustentable.

En tanto, Santa Fe está extendiendo la red provincial de datos con más despliegue de fibra óptica, previendo contar con infraestructura para seguir ampliando la conectividad, con el objetivo de brindar el servicio de WIFI libre que permita la conexión a la red en instituciones públicas y en espacios abiertos como parques o plazas.

Escuchar también la nota completa: