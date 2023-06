Luis López, el jefe de ANSES Santa Fe que buscará un lugar en el Concejo Municipal: “Escuchamos y tratamos de resolver los problemas de la gente”

El titular de ANSES delegación Santa Fe, Luis López, lanzó su precandidatura a concejal en la ciudad capital. El santafesino representará al justicialismo en la lista de ediles en las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias a celebrarse el 16 de julio.

Desde hace tiempo, el jefe del organismo de seguridad social en la capital provincial ha marcado un trabajo humanístico al recibir y asistir en múltiples gestiones a los ciudadanos por cualquier trámite que realiza el ente. Ahora, López se animó a dar un paso más en su carrera y oficializó su postulación para ocupar una banca entre los ediles locales.

Al respecto, Luis López dialogó en “Sábado en Cadena", por Cadena OH!, sobre su precandidatura al Concejo Municipal: “Esto no surgió hace un año, sino alrededor de 30 días. Actualmente tengo mucho tiempo consumido con mi cargo en ANSES. Pero realmente me decidí ante el equipo maravilloso que tenemos”.

Además, contó cómo fue el recibimiento de la gente ante su postulación: “Empezamos a caminar algunos barrios y la recepción ha sido muy buena. Nos reconocen por haberles hecho la gestión de la jubilación”.

En tanto, afirmó: “El día a día no empieza ahora que soy precandidato, sino que inició en abril de 2020, con pocas personas trabajamos con personal esencial. Esto es pasión, y así es el trabajo que vengo haciendo".

Por último, López sostuvo: “Tengo un perfil humanístico. Escuchamos cada una de las historias de la gente y tratamos de resolver sus problemas".

Escuchá también la entrevista completa: