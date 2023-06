En un partido poco animado, Colón empató contra San Lorenzo

San Lorenzo y Colón igualaron 0-0 en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 19 de la Liga Profesional. El Ciclón no pudo sumar de a tres, por lo que perdió el segundo puesto del torneo en manos de Talleres. Además, no logró acercarse al líder, River. A continuación, reviví el minuto a minuto con lo mejor del encuentro.

Deslucido primer tiempo en el Nuevo Gasómetro. Encuentro trabado, muy disputado en cada sector de la cancha y sin un claro dominador. Las opciones de San Lorenzo sí o sí pasaban por los pies de Nahuel Barrios, quien de hecho tuvo un remate que controló bien Ignacio Chicco. Por su parte, Colón no se achicó y logró aproximarse, aunque sin más que disparos que poco inquietaron a Augusto Batalla.

En el complemento, ambos equipos salieron a arriesgar más, en búsqueda de un triunfo. Sin embargo, no fue el día más preciso para ninguno y no hubo emociones en un aburrido 0-0. Además de un atajadón de Batalla a Garcés, hubo una polémica: Rafael Delgado cayó en el área, tocó la pelota con su brazo e impidió que Iván Leguizamón continúe la chance de gol. Todo San Lorenzo pidió penal, pero para Darío Herrera no hubo intención ni la fue a ver al VAR.