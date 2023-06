Pullaro: "No voy a permitir que se me difame por una especulación electoral"

Carrió, líder de la Coalición Cívica que pertenece a la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe, apuntó contra Pullaro por su vínculo con jefe policial que fue condenado por narcotráfico. Ante esa presentación, el ex ministro de Seguridad y actual diputado provincial convocó a una conferencia de prensa de urgencia en un hotel del microcentro de Rosario para salirle al cruce a Carrió que es una de las principales referentes de Juntos por el Cambio.

El dirigente convocó este lunes por la mañana a los medios en Rosario e hizo una encendida defensa de su gestión. Remarcó que mientras él estuvo al frente de Seguridad “personas que se creían impunes o intocables fueron detenidas". Aseguró: "En esos momentos no la pasamos muy bien. Me tocó detener a Los Monos, a Esteban Alvarado y a otras organizaciones. Fui a declarar en los juicios, porque era mi responsabilidad. Cuando fu ministro pasé por momentos muy difíciles. A mis hijos tuve que ponerles custodia, porque plantearon que los iban a secuestrar. A la camioneta que tenía asignada le dispararon con un arma de fuego en pleno juicio a los Monos. Cuando íbamos contra esas organizaciones, no sólo deteníamos a los miembros, sino que subastábamos sus bienes en remates públicos. Eso ahora se dejó de hacer”.