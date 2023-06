Paredes se despidió de Juventus: “Fue un año muy difícil”

Leandro Paredes se despidió de la Juventus. Tras una temporada en la “Vecchia Signora”, el futbolista argentino se aleja del club italiano tras no ser tenido en cuenta para el próximo campeonato y volverá al Paris Saint-Germain.

"Fue un año muy difícil y me duele no poder lograr las metas que teníamos, pero llevo conmigo la amistad de un grupo de jugadores y de gente increíble. Solo quería agradecer a la afición que siempre me apoyó durante todo el año, pero sobre todo llevaré siempre conmigo a cada uno de mis compañeros", expresó Paredes en sus redes sociales tras confirmar su salida de la "Juve".

El mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina disputó solo 35 partidos con la camiseta de Juventus y convirtió un único gol. Sin embargo, estuvo inactivo por una lesión en el bíceps femoral que lo alejó de las canchas, lo que le provocó no ganar continuidad en el primer equipo.