Di María le dijo adiós a Juventus: "Llegó el final de una etapa difícil y complicada"

Ángel Di María se despidió de la Juventus y consideró que su etapa en el club fue "difícil y complicada", aunque aseguró que se va con la tranquilidad de haber dado todo en su paso por el conjunto de Turín.

“Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo”, expresó el delantero argentino en sus redes sociales.

Además, el rosarino añadió: “Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre”.

“Un saludo muy grande a todos los Juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón”, cerró "Fideo".