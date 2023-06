Segundo ataque incendiario a una agencia de loterías en menos de una semana

Una agencia de lotería del macrocentro rosarino fue blanco de un ataque incendiario este miércoles en la ciudad. El hecho ocurrió en Mendoza al 4200 esta madrugada y no registró heridos. Se trata del segundo ataque al mismo lugar en una semana.

Según las primeras informaciones, se trata de una sucursal de la cadena que sufrió un ataque de similares características el 1 de junio en Jujuy al 2300, en el barrio Pichincha.

Personal de la policía y de los Bomberos Zapadores acudieron al lugar, pero el fuego no llegó a propagarse y sólo causó daños muy leves en el frente. Las primeras informaciones indican que la agresión no habría sido con una bomba molotov, sino que alguien roció con combustible e intentó prender fuego, acción que no llegó a prosperar.