Colombia: un ex embajador sugirió que la campaña de Petro fue financiada con dinero narco

Un medio colombiano filtró los audios entre dos ex funcionarios del gobierno que encabeza el presidente Gustavo Petro, acerca del origen del dinero que financió la campaña para llegar a su cargo, supuestamente vinculado a grupos de narcotraficantes.

En la nota publicada por la revista 'Semana' se divulgaron algunos diálogos que mantuvieron el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y la ex jefa de gabinete, Laura Sarabia.

"Con tanta m... que yo sé, nos jodemos todos", dijo Benedetti en una de las conversaciones que mantuvo con Sarabia, y que puso en vilo al gobierno de Petro, quien rechazó de plano las acusaciones de su antiguo colaborador.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Petro aclaró que "ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dinero de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15 mil millones por fuera de nuestra contabilidad". Además, el mandatario colombiano consideró que no ve a "la política como un espacio de favores personales".

Benedetti, quien había sido uno de los artífices en la campaña presidencial de Petro, no ocultó su malestar por el trato recibido una vez que el jefe de Estado entró en funciones, y así lo dejó entrever en sus mensajes a Sarabia.

"En cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hago para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ustedes me maltrataron como una m... y eso no se le hace a Benedetti", señaló el ex embajador en Caracas.

En los audios divulgados, Benedetti le confió a Sarabia que él recaudó 15 mil millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares) para la campaña de Petro y puntualizó: "No me voy a dejar burlar, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos", si se conoce el origen de esos fondos.