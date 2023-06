La Joaqui anunció su retiro de los escenarios "hasta nuevo aviso"

Después de haberse ganado el corazón de sus seguidores con sus talentosos temas y los hits que lanzó acompañada de reconocidas figuras, La Joaqui sorprendió al revelar que se alejará de los escenarios por un tiempo.

Así lo dio a conocer la propia artista en un posteo que subió a Instagram Stories:

“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal”, comenzó diciendo.

“Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar”, agregó, dejando en claro que pondrá todas sus fuerzas en recuperarse.

Por último, La Joaqui remarcó que no estará al frente de sus increíbles espectáculos y cerró, a flor de piel: “Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”.

Su recuerdo de El Noba

La Joaqui extraña mucho a El Noba, uno de sus mejores amigos, quien falleció en 2022 tras haber sufrido un accidente en su moto. Pese a la distancia física, la cantante contó que siente muy cerca al cantante; recibe señales de él en escenas cotidianas, sigue estando presente en su día a día.

"Éramos re compinches y lo seguimos siendo, porque me siguen pasando cosas. Cuando se va alguien que uno quiere mucho, uno lo ve en todos lados... El otro día iba a un recital y me crucé con muchos chicos con casco y nos reconocimos; yo sé en mi corazón que esos locos me los mandó él. Hay cositas donde él sigue estando para mí, mi vida es un antes y un después de él", contó la "trapera", muy dulce, en diálogo con TN.

Y cerró, a corazón abierto: "Éramos tal para cual. Me enamoré de él, de su familia, de ir a comer a su casa los domingos, un montón de cosas que me re gustaban de la vida, de las emociones reales".

Fuente: Ciudad Magazine