Mirtha Legrand mandó a "arreglar" su escultura homenaje de Villa Cañás

La escultura en homenaje que le hicieron a Mirtha Legrand en Villa Cañás generó una enorme polémica, ya que el parecido estético no fue logrado, y la propia hija prodijio de la localidad de Santa Fe rompió el silencio.

"Sacaron la estatua", afirmó la diva entre risas en una conferencia de prensa de la empresa de cosmética que la tiene como imagen.

Luego, ante Mañanísima explicó: "Es con motivo de los 125 años de la fundación de Villa Cañás. Estamos mi hermano y yo. Lamentablemente no la pusieron a la Goldie, mi hermana".

Entonces, la Chiqui blanqueó su ameno diálogo con el intendente, Norberto Disi: "Le dije que la estatua no era buena. Como dice Marcela, 'ni los dientes son míos'".

"Le dije que le den una foto mía y que me haga de acuedo a la foto porque no me reconocí"

"El Intendente me dijo 'la vamos a sacar', pero yo le pedí que la hagan arreglar porque es de un escultor de Córdoba que seguramente no me conoce", afirmó pícara Mirtha Legrand.

"Le dije que le den una foto mía y que me haga de acuedo a la foto porque no me reconocí", cerró Mirtha Legrand a pura carcajada.

La lapidaria opinión de Marcela Tinayre

A diferencia de Mirtha Legrand, que se mostró contenta y agradecida, su hija Marela Tinayre fue lapidaria al opinar sobre la estatua homenaje a su madre.

Leer también: Villa Cañás removió la estatua en homenaje a Mirtha Legrand por pedido de la diva

"No, ¡dejame de joder! ¿Pero qué es este monstruo? Le voy a preguntar a mi madre si está enterada de esto que es un mamarracho... No hay amor que pague esto, una mujer con una de las caras más lindas de la televisión, de la vida, ese monstruo", continuó, sin filtro.

"Raro que no le consultaron... me niego como hija que esa sea mi madre. ¡Es un monstruo!", repitió, indignada.

Entonces, se comunicó con su madre. "No sé quién la hizo, la verdad que no me gustó. Yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás, ni de los cañaseños porque es un esfuerzo. No sé quién la habrá hecho pero, evidentemente, no es el óvalo de mi cara. No soy yo. Me veo rarísima. Cuando me mandaron esa foto yo igual les dije que muchas gracias", cerró, diplomática, mientras su hija seguía apuntando contra el artista.

Fuente: Ciudad Magazine