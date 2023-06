"La Ceremonia", la producción cinematográfica por los 450 años de Santa Fe busca apoyo

Por los 450 años de la fundación de Santa Fe, Alta Cueva Producciones está llevando adelante la realización de una película llamada La Ceremonia. Sus realizadores ahora piden el apoyo de los santafesinos para poder terminarla antes del 15 de noviembre, fecha en la que se cumple el aniversario.

"Estamos en la etapa final, con muchos avatares debido a la situación nacional. Toda la situación cultural se vio conmovida por lo que pasa a nivel nacional. La idea es armar un homenaje a la fundación de Santa Fe. Yo la empecé a escribir hace muchos años y tomó empuje y forma el año pasado. Nosotros estamos tratando de llegar en tiempo y forma para el 15 de noviembre", comentó Pedro Dere, creador de la película.

"Tenemos algunas metas anteriores como intentar presentarla en algún festival como el de San Sebastián. Seguimos adelante, tenemos un armado de 30 minutos para hacer ver a la gente y conocer su opinión".

En concreto, desde la producción están buscando a 450 santafesinos que aporten 20 mil pesos cada uno.

"La hicimos barata, con el aporte y el empeño, abaratamos costos. No es una meta tan osada, no es un monto que es tan terrible. El lema de la película es que 450 años merecen un homenaje, y entonces serían 450 santafesinos que merecen este homenaje. Figurarían en los títulos de la película, es la idea", apuntó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Estamos remando contra la corriente, todo se demora, estamos en elecciones. Estamos en la búsqueda. Nos faltan grabar algunas escenas pero muy poquitas. Ahora estamos produciendo la parte gráfica de la película, pero los apoyos se demoraron, la situación no acompaña", dijo por último.

Escuchar también audio completo: