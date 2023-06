AMSAFE Rosario se movilizó contra la violencia en las escuelas y no descarta un nuevo paro

Una multitud de docentes nucleares por AMSAFE Rosario se movilizaron este miércoles en reclamo de mayor seguridad en los establecimientos educativos de la ciudad. Durante el último tiempo, escuelas y docentes han atestiguado reiterados hechos de violencia, entre las que se destacan terribles balaceras y la aparición de mensajes amenazantes.

La manifestación fue impulsada tras el ataque a tiros frente al colegio “José Ortolani” en Empalme Graneros, que dejó a un menor de 6 años herido de arma de fuego en el tobillo. Esto fue el disparador principal para llevar adelante la medida de fuerza desde las 10 hasta las 15 de la jornada de hoy.

"Basta de violencia, basta de balaceras", "Basta de matar a nuestrxs alumnxs", "Urgentes respuestas", "Los docentes decimos basta, a la 1319 presente", "no a la militarización, gobierno y Estado son responsables", expresan los carteles y pancartas que exhibieron los maestros y alumnos frente a la sede del Ministerio de Educación, en Junín y Echeverría.

En tanto, desde el gremio no descartaron que la semana que viene haya un nuevo paro de actividades. La secretaria adjunta de AMSAFE Rosario, Paula Nardini, señaló: “Hay representaciones de todas las escuelas del departamento Rosario y tiene que ver con un hartazgo. La situación de violencia ha llegado a un límite, que fue la balacera a la hora de salida de los chicos de una escuela (de Empalme Graneros) donde resultó herido un alumno. Hoy venimos a exigir respuestas a la sede del Ministerio, la semana pasada fuimos a la Casa de Gobierno, en Santa Fe. La violencia tiene una profunda vinculación con la venta de droga. Y nosotros decimos basta y queremos respuestas inmediatas".

“Esto ya no se aguanta más. Lo que pasa en la provincia y en Rosario tiene que ver con la irresponsabilidad total de las autoridades provinciales, que no están dando la cara y no sabemos dónde están", sostuvo la dirigente gremial.

Por último, la referente sindical adelantó que este jueves se realizará un plenario de delegados donde se pedirá a la conducción provincial de AMSAFE la realización de una medida de fuerza para la semana venidera. "Suponemos que va a ser muy grande (la reunión plenaria) y nosotros creemos que se tiene que ir a un paro provincial, a un plan de lucha”, concluyó.