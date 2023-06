Rosario Central visita a Barracas Central en la apertura de la 20ma fecha de la Liga Profesional

Este viernes Rosario Central visitará a Barracas Central en el estadio Claudio Tapia por la vigésima del Torneo de la Liga Profesional 2023. El encuentro comenzará a las 15:30 con arbitraje de Luis Lobo Medina y la transmisión estará a cargo de la Televisión Pública.

El historial marca que sólo disputaron dos partidos oficiales con una victoria para cada lado. Ambos cotejos se jugaron en el Gigante de Arroyito. El 12 de marzo de 2022 el Guapo triunfó por 3-1 con tantos de Carlos Arce, Bruno Sepúlveda y Facundo Castro para la visita, mientras que Marco Rubén anotó para los locales.

Posteriormente, el 13 de agosto del año pasado se dio el mismo resultado pero a favor de los canallas. Los goles los convirtieron Franco Farías, Alejo Véliz y Gino Infantino, en tanto Cristián Colman anotó para los visitantes.

En cuanto a las formaciones, Miguel Ángel Russo no confirmó el once que saldrá al césped del Claudio Tapia. Sabemos que no podrá contar con Damián Martínez y su reemplazo será Ismael Cortéz. La duda está en el sistema táctico, si apuesta por la línea de 3 o decidirá defenderse con 4 atrás.

Posibles formaciones:

Barracas Central: Guido Villar; Mauro Peinipil, Francisco Álvarez, Nicolás Capraro, Rodrigo Insúa; Facundo Mater, Carlos Arce, Iván Tapia, Brian Calderara; Alexis Domínguez y Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Rondina.