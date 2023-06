Las propuestas de Igualdad para "sanar" la política

El actual diputado y candidato a renovar su banca en la Legislatura Provincial, Rubén Giustiniani, realizó este jueves la presentación de sus propuestas para la salud en el Dispensario Barranquitas Oeste de la ciudad de Santa Fe acompañado por la Presidenta del Bloque Igualdad en la Cámara baja y quién secunda en la lista a Giustiniani, la diputada Agustina Donnet, el tercer candidato a diputado y médico ambientalista Damián Verzeñassi, el candidato a concejal por el Espacio Igualdad Joaquín Azcurrain, trabajadores de la salud, vecinos y vecinas del barrio.

Para estas elecciones, Igualdad contará no solo con Verzeñassi como “outsider” de la política, sino que también, con el hijo del emblemático Trinche Carlovich, Bruno Carlovich, quien será candidato a concejal de Rosario por el espacio.

Sobre estas incorporaciones, Giustiniani afirmó que “si la política partidaria no abre sus puertas y ventanas a participaciones como como la de Damián, la de Bruno o no abrimos la posibilidad para que gente joven llegue a la legislatura, como el caso de Agustina Donnet, que se convirtió en la diputada más joven de la historia de la provincia de Santa Fe, la Legislatura no hablaría de temas que, si no fuese por Igualdad, no se hubiesen planteado nunca. Esta es la realidad. Nadie hablaba de Ley de Educación en Santa Fe, hasta que nosotros dijimos, que era una barbaridad que en Santa Fe no haya Ley de Educación. Entonces, si la política no deja de mirarse al ombligo, aparecen cuestiones como las que aparecen a nivel nacional, donde la antipolítica da el oxígeno que no da la política. Nosotros creemos que ese no es el camino, nosotros creemos que el camino no es la antipolítica, sino una más y mejor política”, sostuvo.

En este marco, Verzeñassi admitió que la decisión de participar dentro de la política partidaria, fenómeno emulado también por otros médicos, como el caso del ex director del Cullen, Juan Pablo Poletti, responde a la necesidad de que la política sea “sanada”.

“En estos tiempos de crisis, de una política tan enferma, abrir las listas para que quienes no estamos en ninguna estructura partidaria, que tenemos compromiso con los territorios, pero no participábamos activamente en un partido político, pudiéramos integrar las listas de candidato de las próximas elecciones, tiene como objetivo, oxigenar un poco la legislatura, que ha quedado atrás en los debates fundamentales”, indicó.

Docente universitario de profesión, Verzeñassi aseguró que su compromiso es con la salud y la educación pública, pero también con la defensa del ambiente: “Desde ahí es un poco la invitación que nos hace el partido de Igualdad, que nos puso en una situación de salir del lugar de tranquila comodidad que teníamos, para meternos en un territorio diferente”.

Ver también la nota completa: