Djokovic venció a Alcaraz y avanzó a la final de Roland Garros 2023

Este viernes Novak Djokovic derrotó a Carlos Alcaraz por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1 en las semifinales de Roland Garros 2023. El español sufrió un calambre en el segundo juego del tercer set y a partir de ahí el cotejo se desequilibró a favor del serbio.

Durante los dos primeros parciales, el encuentro fue entretenido y Nole no podía doblegar con facilidad al joven de 20 años. No obstante, debido a la exigencia del partido el último campeón del US Open sufrió un calambre en la pantorrila derecha y perdió el juego tras recibir asistencia médica. Recordemos que la asistencia no está permitida por ese tipo de miloestias.

Posteriormente, Alcaraz continúo el cotejo con mucha hidalguía deportiva, aunque no pudo hacerle frente al gran nivel de su rival. Así, en 3 horas y 15 minutos el oriundo de Belgrado avanzó a la final del segundo Major del año.

El próximo domingo buscará su vigésimo tercer Grand Slam, con el objetivo de quedar como el máximo ganador de ese tipo de torneo. El rival saldrá de Alexander Zverev y Casper Ruud que se enfrentarán a partir de las 14hs.