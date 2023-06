Villa Eloisa: con 13 años se convirtió en el árbitro de fútbol más joven del país

Juan Zucculini Aviano es oriundo de la localidad de Villa Eloisa, en el departamento Iriondo. Tiene 13 años y se convirtió en el referí más pequeño de la Argentina. El sábado 3 de junio hizo su debut oficial en la Liga Cañadense.

Momentos antes de dirigir su primer partido, Juan recibió una plaqueta a modo de homenaje y también este jueves fue agasajado en la Comuna. “A mediados de 2017 se me ocurrió ser árbitro, mi mamá me hizo unas tarjetas con goma eva y me compró un silbato. Arranqué a dirigir con mis amigos y luego empecé con los cursos. Me gusta sacar tarjeta, pitar y hablar con los jugadores. Me parece un oficio muy lindo, lo hago con cariño y estoy muy comprometido”, expresó el pequeño Juan, en diálogo con medios locales.

Asimismo, agregó: “A mí nunca me gustó jugar al fútbol, por eso decidí inclinarme por esto. Prefiero la profesión de árbitro antes que la de jugador. Hace unos días me llamó Néstor Pitana para felicitarme. Me dijo que siga para adelante y que me iba a mandar un regalo por correo”, cerró.

Por su parte, su madre Eleonora dijo que “fue una emoción muy grande cuando lo llamaron para dirigir. No tengo palabras, estoy súper orgullosa de mi hijo”. A través de su cuenta oficial de Instagram, la Liga Cañadense envió un saludo especial al flamante juez deseándole “el mejor de los éxitos a Juan en su nueva etapa”.