Denver derrotó a Miami y está a un partido de conseguir su primer trofeo en la NBA

Denver Nuggets venció a Miami Heat por 105 a 98 en el estadio Kaseya Center. Con este resultado, sacó ventaja de 3-1 en la serie final de la NBA, quedando a un paso se lograr el primer título de su historia.

De los 36 equipos que se vieron 3-1 abajo en una final de la NBA, sólo Cleveland Cavaliers de la mano de LeBron James en 2016 fue capaz de dar vuelta la serie y alcanzar el anillo superando a Golden State Warriors.

Los Nuggets tendrán su primera oportunidad de hacerse con el anillo ante sus aficionados en el quinto partido a jugarse el lunes próximo en su estadio desde las 21:30 (hora de Argentina).

Joker leaves Miami with a 3-1 lead 🃏#PhantomCam

The Nuggets can clinch the franchise's 1st championship in front of their home crowd in Game 5, Monday at 8:30pm/et on ABC!#NBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/qlndXfEn0k

— NBA (@NBA) June 10, 2023