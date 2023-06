Aumento del boleto, las bicicletas públicas y el estacionamiento medido

El candidato a diputado provincial por Santa Fe Puede, el espacio que propone a Maxi Pullaro para la Gobernación, resaltó que “tenemos un gobierno que no comprende la importancia que tiene la agroindustria, y le ha puesto el pie encima”, y aseguró que “nosotros no nos vamos a quedar callados mientras se pisotea al campo; vamos a trabajar junto a nuestros productores para lograr la infraestructura que la ruralidad necesita. Si el Estado acompaña al campo, Santa Fe no tiene techo.