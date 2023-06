Gabriel Heinze se mostró enojado con el árbitro: "Cuando vos te equivocas no pasa nada, si yo lo hago me echan"

Este lunes, Newell's y Unión empataron 1 a 1 en el estadio Marcelo Bielsa por la 20ma fecha de la Liga Profesional. Los goles los convirtieron Jorge Recalde para el local y Kevin Zenón para el visitante.

En el primer tiempo, la Lepra supo dominar y doblegar a su rival. Sin embargo, en la segunda etapa tuvo una posesión intrascendente y le costó generar opciones claras de gol. "Generamos y no tuvimos la paciencia del primer tiempo" confirmó el técnico Gabriel Heinze en la conferencia de prensa.

Posteriormente, el entrenador se refirió a la polémica del partido en la que el VAR le marcó un offside a Brian Aguirre. "Cuando vos te equivocas no pasa nada, si yo me equivoco me echan" apuntó el Gringo y luego añadió que "depende de la importancia del partido ponen 16 cámaras y en otros ponen 2. Todas las cámaras deberían estar en todos los partidos, no hay partidos más importantes que otros".

Con este resultado, Newell's se encuentra 11mo con 28 unidades. La próxima fecha visitará a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó.