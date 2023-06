Fuerte apoyo de Bullrich a Losada: “Carolina no tiene ninguna complicidad ni atadura para llevar adelante un buen plan de seguridad”

La precandidata a gobernadora del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Carolina Losada, acompañó este lunes a la precandidata presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en su visita a la provincia de Santa Fe, donde recibió un fuerte apoyo de la dirigente nacional: “Carolina no tiene ataduras. No tiene cómplices ni cuentas pendientes que explicar. Va a poder llevar adelante un plan de seguridad con más profundidad”.

“Estamos convencidos que Carolina va a ser un eslabón fundamental para la gobernación de Santa Fe y para nosotros es fundamental”, aseguró Bullrich, y sumó: “Está limpia, no tiene amigos policías que alguna vez le pidieron un favor”.

“Carolina es una persona que toda la provincia de Santa Fe y todo Rosario sabe que no tiene ningún vínculo, compromiso o pasado que la pueda comprometer. Va a tener total y absoluta libertad, no tiene jefes o amigos de la policía que alguna vez le hayan pedido un favor. No tiene nada de eso. Es alguien limpio y transparente”, señaló la exministra de Seguridad.

Al realizar un análisis de la situación en seguridad que padece Rosario y la provincia, la dirigente de Juntos por Cambio dijo que “la policía de Santa Fe está en una situación muy difícil, donde los narcos dominan”, y propuso una “toma del territorio con fuerzas federales y fuerzas armadas”.

Con Pullaro “volvió el kirchnerismo” a Santa Fe*

“Vamos a meternos a fondo con el tema de la inseguridad, que también es responsabilidad del gobierno anterior, porque el gobernador Omar Perotti prometió «paz y orden», y eso quiere decir que antes no había ni paz, ni orden”, aseguró a su turno Losada, y denunció: "Están haciendo una campaña sucia en mi contra".

La senadora sentenció que con la gestión de Maximiliano Pullaro como ministro de Seguridad “volvió el kirchnerismo” a Santa Fe, y en ese sentido pidió: “Los que ya tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, que dejen que venga gente con planes reales, y no salir a la cancha como si nada hubiera pasado”.

“Los santafesinos se pueden quedar tranquilos de que estamos trabajando muy en serio para que podamos volver a ser libres”, garantizó Losada.

Junto a Bullrich y Losada acompañaron: el precandidato a Vicegobernador, Federico Angelini, el precandidato a diputado provincial y senador nacional, Dionisio Scarpín, y la concejala y precandidata a senadora por el Departamento Rosario, Ana Laura Martínez