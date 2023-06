Buenas noticias para Unión: Vélez perdió como local frente a Argentinos

Este lunes, Vélez Sarsfield perdió como local por 1-0 frente a Argentinos Juniors por la 20ma fecha de la Liga Profesional. El gol del encuentro lo hizo Leonardo Heredia a los 77'ST.

El equipo local viene con una mala racha que desencadenó la salida de Ricardo Gareca. Hace once partido que no conoce la victoria. Ahora, bajo la conducción interina de Marcelo Bravo, no pudo en el José Amalfitani frente al Bicho y sigue en los últimos puestos de la tabla de posiciones. Es un resultado positivo para Unión, ya que el Tatengue cierra la fecha con 19 unidades, un punto por encima de los de Liniers.

En los otros partidos de la jornada de este lunes 12 de junio, San Lorenzo empató como local frente a Central Córdoba. Debido a esta igualdad, los de Boedo se alejan de River Plate en la lucha por el título.

Además, Racing igualó 1 a 1 frente a Instituto en Córdoba. Adrián Martínez abrió el partido a los 40'ST para el conjunto de Diego de Dabove en el debut delentrenador, mientras que Maximiliano Moralez estableció el empate a los 77'ST.