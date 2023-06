Rossi le pidió al socialismo que “se haga cargo” del delito en Rosario

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, destacó este martes la “enorme voluntad” del gobierno nacional en “combatir el delito narco en Rosario” y pidió al socialismo que gobernó la provincia y actualmente ocupa la intendencia de esa ciudad que “se haga cargo” de su responsabilidad, a la vez que convocó a buscar “un diálogo más coloquial y fraterno” para resolver esa situación de seguridad.

“Lo que quiero decirles, casi fraternalmente, es que tienen que hacerse cargo. Doce años gobernaron la provincia, con Hermes (Binner) con (Antonio) Bonfatti y con (Miguel) Lifschitz. Gobiernan Rosario. No digo no hacer críticas, pero bajar un tonito, por el solo hecho de haber sido responsables de la gestión durante todo este tiempo”, dijo Rossi, en el marco de su informe ante la Cámara de Diputados, al responder preguntas de la diputada nacional del socialismo por Santa Fe, Mónica Fein, exintendenta de Rosario, que previamente había cuestionado la política del Gobierno nacional para atender la situación de seguridad que atraviesa esa ciudad.

En ese sentido, el jefe de Gabinete agregó: “No quiero entrar en el pasado pero ustedes defendieron a un comisario que estaba acusado. Todos estamos preocupados por la situación de Rosario. Desde 2012 que vengo plantando que tiene que haber un acuerdo programático de cómo abordar la problemática de la seguridad”.

“He tratado de no mezclarme en ningún tipo de debate o crítica, que creo que es lo que peor podemos hacer pensando en ese vecino rosarino, que ve a los políticos peleando y dice ‘a mi quién me defiende’. Pero los que hemos tenido responsabilidad de gestión, busquemos que el diálogo sea más coloquial, más fraterno, porque sabemos que es una problemática difícil”, enfatizó Rossi.

En su informe ante los diputados, el también precandidato presidencial del FDT destacó las políticas impulsadas por el gobierno de Alberto Fernández para atender la situación de seguridad que atraviesa Rosario, al precisar que se estableció una delegación de la UIF en esa ciudad, se mejoró el equipamiento balístico de la Policía Federal, se cambió al comandante de las fuerzas federales y se intensificaron las acciones de inteligencia, la custodia de las cárceles y los métodos de comunicación.

“Claramente no nos es inocua la situación. Yo tampoco lo miro por TV. Mis hijos tienen 22 y 23 años y salen a la noche. Tengo números para decir de los miles de millones de pesos, que pusimos y que vamos a seguir poniendo. Lo que hay que mostrar es la enorme voluntad de combatir el delito narco en la ciudad de Rosario, independientemente que hay días que tenemos resultados favorables y días que tenemos resultados que no son los que nosotros buscamos o esperamos. Es un tema delicado”, concluyó Rossi.

Los dichos de la ex intendenta

Antes Fein había dicho que el gobierno nacional de discriminaba con recursos a Santa Fe, y acusó al mandatario santafesino, Omar Perotti, de no defender los intereses de la provincia frente al poder central: “Perotti ejerce el peor de los kirchernismos, el kirchernismo arrepentido, que no critica al gobierno nacional pero tampoco consigue fondos”. “No defiende a Santa Fe y tampoco consigue fondos”, añadió.

“Los santafesinos y santafesinas queremos saber cómo se estructura un país federal con semejante discriminación en Santa Fe, mientras nos acusan de ser el único lugar del país donde existe el narcotráfico. Los números indican que estamos en el puesto 19° en el ranking de provincias que reciben los recursos de seguridad por parte del estado nacional”, señaló Fein.

También se refirió a la desigualdad en la distribución de fondos destinados a obras públicas, comedores escolares, subsidios al transporte y seguridad. “El gobierno de Alberto Fernández se autopercibe federal mientras Omar Perotti ha decidido serle más fiel al gobierno nacional que a su provincia”, continuó.

Fein reclamó a Rossi “que se haga cargo de que Santa Fe es una provincia de este país y que si no construimos una política federal contra el narcotráfico controlando las fronteras, las rutas, y la hidrovía, no habrá respuesta integral y una solución a la problemática”.

Por último la legisladora explicó la delicada situación que atraviesa la comunidad educativa de la ciudad de Rosario: “Quiero decirle al Jefe de Gabinete que hoy en mi ciudad están cerradas todas las escuelas y que los y las docentes estuvieron en las calles para defender a los chicos y a las chicas. Hoy hay más de 25 escuelas que fueron amenazadas o baleadas. ¿Dónde está el gobierno nacional ante esta realidad? ¿Dónde está el plan de seguridad?. “¿Qué hacen los diputados que son todos precandidatos a gobernadores en mi provincia, y son del mismo signo político que Omar Perotti? ¿Qué están haciendo Cleri, Toniolli, Mirabella, el senador Lewandowski ante esta situación?”, concluyó.