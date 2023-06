Scaloni respecto a los convocados: "La idea es llamar siempre a los mejores"

Este miércoles, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa previa a los amistosos en tierras asiáticas. El combinado nacional jugará mañana frente a Australia a partir de las 9:00 (hora argentina) y luego enfrentará a Indonesia el lunes a las 9:30 (hora argentina).

Existe un antecedente inmediato entre la Albiceleste y los oceánicos. El pasado 3 de diciembre de 2022, Lionel Messi y compañía vencieron por 2 a 1 a los dirigidos por Graham Arnold por los octavos de final del Mundial de Qatar. "Es un partido interesante, lindo para jugar y contra un muy buen rival" aseguró Scaloni.

En referencia al once que saldrá a la cancha, el técnico aclaró que "el equipo aún no lo tengo confirmado, pero es casi el mismo que terminó jugando el mundial". Uno de los futbolistas que despierta mayores dudas es Julián Álvarez tras haber ganado la Champions League con el Manchester City. Al respecto, el oriundo de Pujato, Santa Fe, sostuvo que "voy a ver cómo está que viene de un merecido festejo".

Más allá de estos amistosos, Scaloni ya está pensando en las eliminatorias que arrancan en septiembre de este año. Por tal motivo, citó a los mejores y planea mantener la base que triunfó en Qatar. En ese sentido, confesó que "tenemos una buena base de jugadores para seguir por mucho tiempo. La idea siempre es convocar a los mejores" y luego concluyó que "los recuerdos del Mundial son imborrables, pero hay que seguir".

Por último, respecto a las declaraciones de Messi sobre las chances de jugar el mundial 2026, el seleccionador apuntó que "me parece una declaración prudente de una persona que no vende humo y no miente" y finalmente cerró que "falta tanto para el Mundial, que no tiene sentido pensar en eso. Con el paso del tiempo, veremos si él tiene ganas y se siente bien".