Comenzarán diversas actividades por la "Semana del Brigadier López"

El Ministerio de Cultura de la provincia presentó este miércoles en Santa Fe la programación de la “Semana del Brigadier” que se llevará a cabo del 15 al 18 de junio, en la casa que fuera residencia del Brigadier general Estanislao Lopez y su familia, ubicada en General López 2792, en la ciudad capital. El evento, con entrada libre y gratuita, se desarrollará en el marco de los 185 años de la muerte del caudillo.

El ministro de Cultura, Jorge Llonch, expresó que “Estanislao López es la figura más importante que tiene la provincia quien, junto con otros próceres, participó no solo activamente de los acontecimientos políticos suscitados en Santa Fe, sino, también, del proyecto para la organización nacional”.

“No solamente intervino en lo político y en la cuestión militar. También contribuyó al desarrollo de la salud pública; y en la inclusión de las niñas en las escuelas. Además, en su relación política con (Juan Manuel de) Rosas fue determinante para lo que sería más tarde la conformación de la Región Centro, para no sufrir el atropello de Buenos Aires”, afirmó el ministro.

Finalmente, Llonch puso de relieve: “Lo más importante que decimos y sostenemos como Ministerio de Cultura es que a través de obras de arte, de expresiones musicales como El Romance de los Pueblos Libres o La Cantata al Brigadier, nuestros museos que albergan objetos que fueron propiedad de López, tenemos que llevar la figura del Brigadier a todos los rincones de la provincia; porque a López se lo conoce mucho en los ámbitos académicos, pero no se lo conoce en los ámbitos populares, y tenemos el deseo de revertir eso y que sea una emblema de la provincia de Santa Fe y del país”.

Por su parte, el secretario de Gestión Cultural Jorge Pavarin puntualizó las actividades que tendrán como escenario la casa donde vivió López con su esposa y sus hijos, señalando: “La idea que tenemos desde el Ministerio es, por un lado, trabajar desde múltiples disciplinas artísticas, y por lo tanto va a estar presente la literatura, la danza y la música; y también artistas que no sean solamente de la ciudad de Santa Fe, porque van a participar bailarines y músicos de varias localidades de la provincia”.

Luego agregó que “el domingo, que además es el día del Padre, y es un día de encuentro familiar, después de la sobremesa, alrededor de las 16:00, la idea es establecer un diálogo en la Casa entre Orlando Vera Cruz con la gente que se vaya sumando. Orlando va a ir contando cómo fue que armó la Cantata, dónde investigó los relatos y los datos históricos, y cómo los plasmó en poesía y en música”.

Para cerrar, Pavarin dijo que “el programa de actividades y propuestas comienza el jueves por la tarde con la presentación de una investigación que surge del Centro de Ex Combatientes de Santa Fe, en la que se analizaron las cartas de Estanislao López planteando su posición frente a Malvinas; y a continuación habrá un espectáculo musical con el Ensamble de Flautas Antiguas. El viernes y el sábado se sucederán la apertura de la Muestra Temporaria “Estanislao y Josefa desde sus recuerdos”; la presentación de “Los Blandengues” que es un conjunto de malambo y la presentación de la obra “La historia cantada de la invencible Santa Fe” a cargo de Diego Zalazar, y destacar que como siempre todas las actividades son libres y gratuitas”.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

>> Jueves 15 de junio

A las 18:00 - Charla y conversatorio sobre las Cartas del Brigadier referidas a la causa Malvinas, a cargo de Sergio Buscemi (Comisión Directiva Centro Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Santa Fe–CEXCOM), Victorio Ángel Marzocchi (Asesor ad honorem del CEXCOM), Francisco Fernández Iturraspe (Asesor Ad Honorem del CEXCOM) y Alejandro Damianovich (Historiador y presidente de la Junta Provincial de Estudios Históricos).

18:30 - Ensamble de Flautas Antiguas. El Ensamble de Flautas Antiguas Santa Fe, bajo la dirección de la Profesora Marta Boero, se conformó en agosto de 2021. Integrado por músicos amantes de las flautas de pico, se constituye con el objetivo de investigar y ejecutar obras del interminable universo sonoro, artístico y cultural de dicho instrumento. En 2022 participó del XIV World Flutes Festival en la ciudad de Mendoza, realizando allí dos importantes conciertos en los Teatros Quintanilla e Independencia. El repertorio recorre la literatura original para flautas dulces, abordando obras de la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, el período Contemporáneo y la música popular.

>> Viernes 16 de junio

A las 17:00 - Apertura de la Muestra Temporaria “Estanislao y Josefa desde sus recuerdos”. El pastillero de rafia que le regaló Juan Manuel de Rosas a Estanislao López; la carta de pésame que aquel envió a Josefa Rodríguez del Fresno; su retrato y la cabezada del caballo del Brigadier hoy vuelven a habitar la Casa. Por medio de ellos sus dueños estarán presentes allí otra vez para compartirlos con nosotros. Selección de objetos patrimoniales pertenecientes al acervo del Museo Histórico Provincial de Santa Fe “Brig. Gral. Estanislao López”.

17:30 - Presentación de “Los Blandengues”, conjunto de Malambo. Este espectáculo de malambo pone en escena al batallón de blandengues, recuperando su vestimenta especifica e invocando algunas de las palabras que el General Brigadier Estanislao López solía expresar antes de las batallas.

>> Sábado 17 de junio

A las 17:30 - Presentación de la obra “La historia cantada de la invencible Santa Fe” a cargo de Diego Zalazar. La historia cantada de la Invencible Santa Fe es una obra dividida en capítulos que pretende contar, poética y musicalmente, la historia, hitos y personajes mas sobresalientes de la provincia de Santa Fe. A su vez, presenta un profundo fin pedagógico al resaltar la idiosincrasia, cultura e historia de nuestra patria chica, teniendo como consigna que “No se puede amar lo que no se conoce, y por ende, no se puede cuidar lo que no se ama”.

>> Domingo 18 de junio

A las 17:00 - Presentación de fragmentos de la “Crónica cantada a Estanislao”, también conocida como “Cantata al Brigadier”, a cargo de Orlando Vera Cruz. El artista llevará adelante un recorrido por algunos de los ritmos que componen esta obra de su autoría. La misma rescata del olvido de la historia oficial de manuales y claustros académicos, la personalidad y obra política del prócer santafesino que volvió “invencible” a la provincia de Santa Fe, en su defensa de la autonomía y autodeterminación por sobre el centralismo porteño. Con música, poesía y relatos, se destaca la personalidad y obra del hombre que sentó las bases físicas e institucionales para que la provincia de Santa Fe sea una de las más importantes dentro de la historia nacional.