Silvia D’Auro estaría analizando llevar a Morena Rial ante la Justicia

Morena Rial había mencionado que debido a todo el hostigamiento que recibió por parte de su madre adoptiva, Silvia D’Auro, en la adolescencia, quería llevarla ante la justicia. Ahora, resulta que esta última tendría la misma intención, ponerle un bozal legal a la mediática.

El vínculo de padre e hija entre Jorge Rial y Morena está en el blanco de los medios debido a los polémicos cruces que se dieron recientemente. Además, todo se agravó cuando la joven de 24 años comenzó a revelar los duros y crudos episodios que vivió con su madre adoptiva, Silvia D’Auro.

A raíz de todos los dichos que escuchó por parte de la hija que en algún momento adoptó, la exesposa de Jorge Rial, tendría el deseo de llevar ante la justicia a Morena. De esa manera lo informó el periodista Gustavo Descalzi en 'A la Tarde' (América TV).

“Ella está evaluando, con sus asesores legales, utilizar este mamarracho jurídico que se llama bozal legal para ponérselo a Morena”, manifestó Gustavo, para dar a entender que Silvia está al tanto de todo lo que sucede en Argentina y las cosas que se difunden sobre ella.

“Ella está evaluando ver si puede y esta persona allegada me dice que cuando es el caso de un hijo y son temas familiares, no existe justificación jurídica, y le habrían dicho a Silvia que no podría proceder porque es una hija, es un tema familiar, y no correspondería un bozal legal”, cerró Descalzi.

Morena Rial continúa brindando detalles de los maltratos físicos y psicológicos que sufrió por parte de Silvia D’Auro, su mamá adoptiva y expareja de Jorge Rial. Además, remarcó una de las frases con la que la esposa del periodista la persiguió en su infancia y adolescencia.

La joven de 24 años estuvo en 'A la Tarde' (America TV), y dio a conocer que en cada oportunidad donde tenía una discusión o pelea con D’Auro, la frase que esta última repetía constantemente, era: “Te tendría que haber dejado en esa villa de donde te saqué”.

Fuente: Exitoina