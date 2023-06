Alemania conmocionada por una misa creada por ChatGPT

ChatGPT creó por primera vez una misa con Inteligencia Artificial (IA) en la iglesia de St. Paul en la ciudad de Fuerth, Alemania. El evento, impulsado por la compañía OpenAI, contó con la presencia de más de 300 fieles que se sorprendieron al ver un chatbot desarrollar el sermón.

En el marco del Congreso de la Iglesia Evangélica Alemana, un hombre generado con IA dio inicio a la charla religiosa, con oraciones y canciones. De este mismo, también participaron en la pantalla otros tres avatares, incluyendo mujeres.

Los presentes escucharon cómo la tecnología predica sobre dejar atrás el pasado, enfocarse en los desafíos del presente, vencer el miedo a la muerte y nunca perder la confianza en Jesucristo.

Misa con Inteligencia Artificial en Alemania

Bajo el lema "Ahora es el momento", el avatar personificado dijo sobre el altar: "Queridos amigos, es un honor para mí estar aquí y predicarles como la primera inteligencia artificial en la convención de protestantes de este año en el país".

Por su parte, Jonas Simmerlein, teólogo y filósofo de la Universidad de Viena, asegurò que su intención no es reemplazar a los líderes religiosos con la IA. Más bien, ve el uso de esta herramienta como una forma de ayudarlos con su trabajo diario en las congregaciones.

"Concebí este servicio, pero en realidad prefiero acompañarlo, porque diría que alrededor del 98% proviene de la máquina", dijo el académico de 29 años. Y detalló: "Le dije a la inteligencia artificial: ‘Estamos en el congreso de la iglesia, eres un predicador, ¿cómo sería un servicio de la iglesia?". También pidió que se incluyeran salmos, así como oraciones y una bendición al final.

Críticas

Si bien, para algunas personas fue una experiencia agradable, otras manifestaron que no les gustó la experiencia y no estaban de acuerdo con esta nueva práctica. "No había corazón ni alma. Los avatares no mostraban emociones en absoluto, no tenían lenguaje corporal y hablaban tan rápido y monótonamente que me resultaba muy difícil concentrarme en lo que decían", comentó uno de los asistentes sobre el sermón.

“En realidad me había imaginado que sería peor. Pero me sorprendió positivamente lo bien que funcionó. Además, el lenguaje de la IA funcionó bien, aunque a veces todavía era un poco irregular”, lanzó en contra otro de los presentes.

Fuente: Ambito