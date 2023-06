Quedó libre el mecánico que atropelló y mató a un cadete en la zona oeste

La Justicia rosarina otorgó este miércoles la libertad condicional a Juan Carlos Schmitt, el mecánico que en 2016 mató al cadete Damián Orgaz, luego de embestirlo a toda velocidad a bordo de un automóvil Audi TT que probaba en Río Negro y Campbell, en la zona oeste de Rosario.

Aunque la fiscalía se había negado a otorgar ese beneficio, el mismo fue aceptado por la jueza Eleonora Verón tras el pedido de la defensa del mecánico. La medida se aplicará bajo una serie de reglas de conducta.

Entre otras cosas, deberá fijar domicilio en la región, tendrá que acreditar un trabajo que no tenga relación con el manejo de autos, no podrá tener contacto con el entorno de la víctima, no podrá consumir alcohol ni estupefacientes y tendrá vedado salir del país .

Juan Carlos Schmitt fue condenado a 9 años por chocar y matar al cadete Damián Orgaz mientras circulaba en auto a alta velocidad. El hecho ocurrió en marzo de 2016 en Río Negro y Campbell. El joven de 26 años repartía pedidos para un restobar de la zona.

La Justicia pudo comprobar que el mecánico circulaba por barrio Belgrano a bordo de un Audi TT a 130 kilómetros por hora. A esa velocidad embistió y mutiló el cuerpo del cadete, en un hecho que tuvo muchísima repercusión mediática.

El 30 de agosto de 2017, un tribunal de primera instancia resolvió encuadrar la muerte de Orgaz en homicidio culposo y condenar al mecánico a la pena de 5 años de prisión y a 10 de inhabilitación para conducir.

La resolución fue apelada por la Fiscalía y el 21 de diciembre del 2017 los jueces de Cámara consideraron que el accionar de Schmitt debía enmarcarse en un homicidio simple con dolo eventual y elevaron la pena a 9 años.

La Corte santafesina rechazó la queja interpuesta por la defensa del mecánico y confirmó la pena de 9 años.

Le habían negado la libertad condicional en otras oportunidades pero le concedieron salidas transitorias. Finalmente este miércoles le otorgaron el beneficio solicitado por la defensa.