Usandizaga: "No gasté un peso en publicidad cuando fui por la reelección a intendente de Rosario"

El próximo 10 de diciembre se cumplirán 40 años de la asunción de Horacio Usandizaga, el primer intendente de la ciudad de Rosario tras la vuelta de la democracia. Electo en 1983, renunció al cargo en su segundo mandato de gobierno. Con 83 años, sigue siendo un apasionado por la política.

En tiempos de folletos, flyers y spot publicitarios, donde cada alianza o partido tendrá un tope para gastos de cara a las elecciones primarias de 80.226.488 pesos, Usandizaga, recordó que, en la campaña para su reelección al mando del Ejecutivo rosarino, “no gasté un peso en publicidad, incluso dije que no pinten paredes que digan ‘Usandizaga candidato a intendente por la reelección’, porque a mí me van a juzgar por lo que hice o dejé de hacer”.

Luego de pasar por distintos cargos públicos, fue proclamado intendente de la ciudad de Rosario en 1983. En 1987, fue reelecto como intendente de Rosario, en una elección en la que volvió a superar el 50% de los sufragios. En 1989 dejó su cargo como intendente, cumpliendo con su palabra cuando Carlos Menem ganó las elecciones presidenciales.

“El hombre es esclavo de sus palabras. Yo dije que, si las elecciones presidenciales no las ganaba un radical que me pudiera proteger, iba a renunciar. Después tuve una conversación con Menem del que no confiaba y quedé encantado por la conversación que tuvimos, porque era un hombre muy seductor”, rememoró.

Luego, participó junto a dirigentes peronistas en la confección de la polémica Ley de lemas, la cual finalmente le impidió ser gobernador de la provincia de Santa Fe en las elecciones de 1991, en las cuales fue el candidato más votado, pero superado en cantidad por los votos de los distintos sublemas pertenecientes al Partido Justicialista, que determinó a Carlos Reutemann como gobernador. La misma situación ocurrió en las elecciones de 1995 —en donde ganó Jorge Obeid gracias a la ley de lemas—, y 1999, en la cual fue derrotado nuevamente por Reutemann.

Próximo a cumplirse 40 años de su asunción como intendente de Rosario, Usandizaga trazó un paralelo entra aquella política y esta, en la que detectó que, “en muchos casos se perdió la honestidad en la gestión pública. Yo no soy partidario de la antipoltilica. Respeto la opinión que se pueda tener sobre el caso, por ejemplo, de Milei, pero no la comparto. En aquella época había políticos sanos, pero también tipos jodidos”, señaló.

