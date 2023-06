Carlos Eguía: "Javier Milei es una basura de ser humano"

Estalló la interna en sectores cercanos a Javier Milei en la provincia de Neuquén, a partir de que el político Carlos Eguía definió informar sobre las irregularidades en los acuerdos electorales y el manejo de Libertad Avanza.

"Javier Milei es una franquicia. Es un tipo que cualquier colectivo le viene bien. Lo traje dos veces a Neuquén, de nuestro bolsillo, porque son incapaces de poner un centavo y no vienen solos, sino en grupos grandes. Yo confiaba en Javier Milei, pensé que era diferente, que iba a pelear. Entonces trabajamos, no importaba poner plata, porque creíamos en la persona", comentó Eguía al aire en Cadena OH!

"Pero empezaron a pasar cosas que me hacían ruido", apuntó. "No se quería sacar fotos con mis candidatos, me decía que estaba cansado. Hubo roces entre nosotros, no nos hablábamos más", refirió.

"Ayer pasó que por un tweet me entero que en lugar de ir como candidato a diputado nacional, que no me saca el sueño ni me voy a presentar, conformaron una alianza con un partido que hasta hace dos días entregaba boletas de Larreta en la calle. Me dolió tanto, porque fue una gran desilusión, por todo lo que hicimos para armar el partido; fue una tración que no me esperé. Hoy salí por la radio para contar todo esto".

Pero eso no fue todo. Eguia confesó que lo llamaron desde el círculo rojo de Milei para pedirle un cargo de asesor en la Legislatura nequina.

"Yo les dije que cómo le iba a dar un lugar de asesoramiento en Neuquén si ellos viven en Buenos Aires. Le dije que yo no era así, que no estaba acostumbrado a estas cosas. Me cortaron de mala manera. Ramiro Marra me escribió y me preguntó sobre el tema. Me dijo que habló con Javier y que no era correcto el pedido y que el candidato era yo. Antes de ayer, me volvieron a llamar y grabé las conversaciones. Me preguntaron sobre el tema y lo minimizaron. Entonces me di cuenta que ellos hablan de la pobreza y la casta, pero piden cargos".

"Milei es un mentiroso de la política. No sirve para nada, es peor que la casta de la casta. Por eso me cansé y dije todo públicamente", manifestó por último.

Escuchar también audio completo: