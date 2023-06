En el día de su cumpleaños, César Andino celebrará en Tribus con Cabezones

El reconocido cantante César Andino celebrará su cumpleaños hoy en Tribus, con un acústico gratuito. En diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!, afirmó que "este día es diferente a los demás. Mucha gente me llama, estoy con mis hijos. Te muestran el cariño, el amor, vas creciendo y estos días son cada vez más importantes. Los disfruto de la mejor manera posible".

Su carrera comenzó en 1992 con la banda Cabezones. En esa primera etapa de la banda el género que primaba era el punk que iría cambiando en los siguientes discos para dar paso a un Nu metal melódico.

El disco que los haría conocidos fuera de su ciudad natal sería Alas, producido por Martín Carrizo y editado por Sony Music. Luego de lanzar este álbum se radican durante un año en México donde graban su siguiente disco Eclipse (Sol). Luego vendría el LP Jardín de extremidad, que contiene el hit Mi pequeña infinidad.

"Lo primero que hicimos son los demos, que uno piensa que está preparado, alquilas una sala, pero no es tan fácil. Me acuerdo de cuan chicos éramos, pensamos que podíamos tocar, pero todas las primeras veces son complicadas. No salió mucho más caro porque estábamos muy nerviosos. Recién disfrutamos la grabación del disco Alas, la quinta o sexta grabación, que nos metimos en un estudio. Ahí nos metimos con toda, con el corazón", explicó.

"Como todo en las diferetes profesiones, cada intento es una etapa. Es un desarrollo enorme cada paso en la carrera artística".

La banda, que viene de una gira por Bariloche, tiene mucho por delante. Hoy mismo tienen un show en Santa Fe, pero eso no es todo. "Hacemos un acústico gratis. Tenemos un show muy importante en el teatro Vorterix, que volvemos el 16 de julio. Volvemos a un lugar emblemático, grande, tiene su arraigo rockero. Estamos muy felices. Después en agosto nos vamos a Chile por primera vez. Después de tanto tiempo seguimos creciendo y cumpliendo desafíos".

El grupo está compuesto actualmente por Eugenio Jauchen en guitarra, Nico Lopezoto en los teclados, el Nano Bernardi en bajo, Nico Fernández y Mariano "Pulpo" Menna, "un gran tipo y un gran baterista", y Gari Perini también en guitarra en Buenos Aires. "Los seis vamos y vamos por el país".

