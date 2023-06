Marconato:"si hay algo alejado de la gente es la política, es tiempo de Escucharte"

El precandidato a Gobernador dentro del frente "Escucharte", Gustavo Marconato, explicó cuáles son sus propuestas para solucionar los problemas que preocupan a los santafesinos. El espacio ya tiene un plan para reforzar la seguridad, mejorar la salud pública y elevar el nivel educativo. Luego de recorrer y escuchar durante dos años a cada santafesino, propone recuperar el rol del Estado para acompañar el desarrollo de pueblos y ciudades.

"Escucharte es una propuesta provincial, Santa Fe es una provincia muy rica, con una actividad productiva enorme. Es para destacar la generación de empleo, obviamente que la cuestión económica juega en contra, pero vamos a trabajar para revertir esa situación", indicó el precandidato a gobernador en dialogo con Carlos Bermejo en Agenda Rosario por Cadena Oh!

Al ser consultado sobre la crisis social que atravieza la provincia expreso: "creo que a este ritmo va a desaparecer la clase media, hoy hay una negación de esta situación. Es necesario cambiar las variables económicas y el plan económico o esto va a llevar a un destino que los argentinos no queremos"

"Ya no sueño con mejorar la Argentina de años atrás, pero sí que esto se pare, para que el trabajador gane un sueldo que le permita llegar a fin de mes"

"Un año recorriendo la provincia de Santa Fe, nos empujó a trabajar para resolver tres temas principales: la inseguridad, el sistema de salud y el nivel educativo que no avanza, sino retrocede", enfatizó Marconato.

"Decidimos participar en las elecciones, cuando vimos la cantidad de gente independiente que empezó a sumarse al espacio con inquietudes y proyectos"

El periodista, Carlos Bermejo, le preguntó cómo se creó el partido Escucharte. Al respecto Marconato explicó: "si hay algo alejado de la gente, es la política, entonces empezamos a sumar santafesinos al espacio, proponiendo traer alguien que sentía lo mismo, padece las mismas situaciones, pero que además quería cambiar su realidad"

"No coincido que sea una utopía, Santa Fe tiene recursos para solucionar los problemas que estoy mencionando, hay que administrar mejor, esto lo vamos a hacer y aclarar durante la campaña, si algo que entiendo, es de presupuesto. El problema son las decisiones políticas", enfatizó el precandidato.

Al ser consultado, sobre la situación de inseguridad y cuales son algunas de las causas, Marconato detalló: " te doy datos para entender lo que pasa en la provincia de Santa Fe, el Ministro de seguridad del gobierno anterior en el 2016 dijo que en la fuerza policial tenía 22.500 agentes. Esta semana, Claudio Brilloni, Ministro de seguridad de la actual gestión informó que tiene 23.000 y disponibles 19 policías. Teniendo en cuenta estos datos, sumamos 500 agentes policiales en 7 años".

La otra situación que se plantea es que no hay pediatras en los hospitales, en este sentido, Marconato se pregunta: ¿Le pagan?. Luego continuó explicando: "en Perez, una médica me dice que a ella, una guardia en Santa Fe le pagan 45.000 pesos, mientras que en la provincia de Entre Ríos le pagan por el mismo trabajo, 70.000 pesos, entonces me confesó que decidió ir a ejercer allá"

"Para solucionar los problemas de seguridad,salud y educación, hay que manejar mejor el presupuesto y destinar los recursos a mejorar estos servicios"

Bermejo volvió a preguntar sobre el deterioro de la salud pública. Entonces Marconato: recordó: "Nos dijeron varios años, que la salud era bárbara, pero tenemos cinco hospitales que nunca terminaron, con esta gestión no se modificó, pero si los equiparon. Ambos gobiernos se olvidaron de los médicos"

"No nos interesan los metros cuadrados de los hospitales, pero sí que tengamos médicos para atender a la gente"

En la entrevista, Marconato siguió brindando datos de la realidad, en este caso evaluó lo que pasa con la obra pública: "en la Autopista Rosario - Santa Fe ve carteles todo el tiempo, pero la están renovando,pero en tantos viajes todavia no vi una máquina"

"Hace 2 años publicitaron 40 rutas transversales, cuando consultas, lo que tienen es mejorado" indicó.

El dirigente criticó el trato que tuvieron las organizaciones sociales y qué propone para revertir esa situación. Al respecto dijo: "los políticos han exterminado a las ONGs, siempre con excusas. Por eso si llegamos al gobierno vamos a sacar un proyecto de ley para que estas organizaciones sean auxiliares del Estado"

"En Santa Fe, eliminaron los dispensarios, no ayudaron a los centros de jubilados, a las ONGs las asfixiaron e hicieron desaparecer las comisarías. Están liberando los barrios, no me importa quien lo hizo, lo que estoy seguro es que se equivocaron. Pedimos la fuerza federal, pero no equipamos la policía provincial", criticó Marconato.

"No tenemos ningún problema de ser un gobierno de transición durante 4 años. Durante mi gestión, seguridad, salud y educación van a ser las prioridades. También laburo para los pibes jóvenes, creando las condiciones para que puedan insertarse en el mundo laboral y exportar sus productos" aseguró el referente político.

"En una plaza, un padre me confesó que vendió los muebles para bancar a su pibe con problema de adicción internado en Buenos Aires", pero lo más grave que cuando volvió, el gobierno sólo podía ofrecerle para que se siga recuperando, una hora con los especialistas, pero cada dos meses" explicó Marconato al referirise a la falta de políticas en materia de adicciones en la provincia de Santa Fe. ,

"Va a ser prioridad en la gestión de salud, el tratamiento, equipamiento y apoyo a todos los jóvenes que sufren adicciones para que se recuperen e inserten en la sociedad"

"No estamos atacando las causas, ni las consecuencias, pronto vamos a encontrarnos con un deterioro importante de los santafesinos, que son necesarios para gobernar la provincia, dirigir los clubes de barrios, ongs y todo el sistema representativo de Santa Fe" dijo preocupado el referente del partido "Escucharte".

Al ser consultado, sobre su propuesta para combatir el narcotráfico, Marconato expresó: "subimos a nuestras redes sociales, el programa de seguridad pública para la provincia de Santa Fe".

Por otra parte adelantó que la semana que viene van a presentar un programa para mejorar el sistema de salud pública y también sobre optimizar la calidad educativa en la provincia.

"Faltan propuestas en esta campaña, los precandidatos tenemos que hablar de los problemas reales, sino terminamos en muchos slogans, vacíos de soluciones. Escucharte es una opción, una alternativa para empezar a cambiar la realidad" indicó.

"La poca gente que va votar en estas elecciones, va ser una preocupación de todos"

"Hace años que en Argentina, no elegimos, vivimos optando, el problema es que cuando optas y no elegís, no puedes reclamar porque estás votando por alguien que ni siquiera te interesó las propuestas, lo votaste para que no esté el otro, finalizó.

