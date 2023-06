Martín Miguel Güemes Arruabarrena: "Güemes es el único general de Independencia que murió en combate por la causa sanmartiniana"

Martín Miguel Güemes Arruabarrena lleva en su sangre los genes de prócer salteño. Es el chozno del general que comandó la Guerra Gaucha. Periodista e historiador, desde Salta recorre el país y toda América Latina divulgando la vida y la obra del padre de su tatarabuelo. Este jueves visitó Santa Fe con motivo del homenaje al Brigadier Estanislao López.

“Güemes era la soledad de la misión sanmartiniana y la gloria de ser el único general de Independencia que murió en combate. Él fue un militar de carrera, desde los 13 a los 36 años asumió grados en campos de batalla, que murió por la causa sanmartiniana, de independencia de la América del sur”, valoró de su antepasado.

“Hace más de 15 años que recorrí escuelas a lo largo y ancho del país, hemos puestos más de 50 bustos de Güemes y puedo decir que Güemes no está olvidado. Hoy en la Argentina, un héroe nacional que tiene la repercusión de Güemes, hay pocos”, dijo el historiador.

“Yo armé una comisión que todavía existe, que se llama comisión provincial del bicentenario, en el que mi planteo era que Salta fue esencial en la guerra de independencia y en la historia Argentina. Nuestra forma de rescatar nuestra identidad es valorar los hechos y personalidades de Salta que han tenido fuerza. Si creemos en el turismo y en las posibildiades económicas de Salta, tenemos que reivindicar eso”, agregó.

López y Güemes

Martín Miguel Güemes Arruabarrena visitó Santa Fe en el marco “Semana del Brigadier López”, sobre el cual señaló su interés para que el caudillo santafesino “sea una figura reconocida”.

La “Semana del Brigadier López” se extenderá del 15 al 18 de junio en la casa ubicada en Gral. López 2792 de la capital provincial, con entrada libre y gratuita.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Viernes 16 de junio

A las 17:00 – Apertura de la Muestra Temporaria “Estanislao y Josefa desde sus recuerdos”. El pastillero de rafia que le regaló Juan Manuel de Rosas a Estanislao López; la carta de pésame que aquel envió a Josefa Rodríguez del Fresno; su retrato y la cabezada del caballo del Brigadier hoy vuelven a habitar la Casa. Por medio de ellos sus dueños estarán presentes allí otra vez para compartirlos con nosotros. Selección de objetos patrimoniales pertenecientes al acervo del Museo Histórico Provincial de Santa Fe “Brig. Gral. Estanislao López”.

17:30 – Presentación de “Los Blandengues”, conjunto de Malambo. Este espectáculo de malambo pone en escena al batallón de blandengues, recuperando su vestimenta especifica e invocando algunas de las palabras que el General Brigadier Estanislao López solía expresar antes de las batallas.

Sábado 17 de junio

A las 17:30 – Presentación de la obra “La historia cantada de la invencible Santa Fe” a cargo de Diego Zalazar. La historia cantada de la Invencible Santa Fe es una obra dividida en capítulos que pretende contar, poética y musicalmente, la historia, hitos y personajes mas sobresalientes de la provincia de Santa Fe. A su vez, presenta un profundo fin pedagógico al resaltar la idiosincrasia, cultura e historia de nuestra patria chica, teniendo como consigna que “No se puede amar lo que no se conoce, y por ende, no se puede cuidar lo que no se ama”.

Domingo 18 de junio

A las 17:00 – Presentación de fragmentos de la “Crónica cantada a Estanislao”, también conocida como “Cantata al Brigadier”, a cargo de Orlando Vera Cruz. El artista llevará adelante un recorrido por algunos de los ritmos que componen esta obra de su autoría. La misma rescata del olvido de la historia oficial de manuales y claustros académicos, la personalidad y obra política del prócer santafesino que volvió “invencible” a la provincia de Santa Fe, en su defensa de la autonomía y autodeterminación por sobre el centralismo porteño. Con música, poesía y relatos, se destaca la personalidad y obra del hombre que sentó las bases físicas e institucionales para que la provincia de Santa Fe sea una de las más importantes dentro de la historia nacional.

