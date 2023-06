Sin ayuda: ¿Cómo se compró su BMW de lujo Morena Rial?

Morena Rial contó en su visita a Polémica en el Bar cómo hizo para comprarse un BMW y aseguró que su padre, Jorge, no la ayudó económicamente para obtenerlo.

“Tu papá lo que más critica es tu entorno, dice que te están sacando plata y que por eso él no te quiere dar”, le dijo Gabriel Schultz y la joven retrucó: “Nunca me dio igual”.

“Pero vos tenes un BMW”, le comentó luego el periodista y la influencer entonces le contestó: “Sí, pero no lo tengo por él”.

“Pero, ¿cómo? ¿él no te ayuda? ¿no te mantiene?”, indagó entonces Alfa y ella explicó: “Cuando a mí me internan en el psiquiátrico, él le compró una camioneta a mi hermana”. “También le compró una a la que era su novia en su momento, Romina, y cuando salí me dijo que a mí no me iba a comprar”, contextualizó.

Así, Morena reveló: “Yo se la compré a mi hermana en cuotas y mi ex me ayudó a terminar de pagarla. Después yo cambié al auto, pero por medios míos”.

“¿De qué vivís? ¿Sos influencer?”, le consultó Chiche Gelblung y ella expresó: “Sí, trabajo en las redes sociales y me va bastante bien, no es que a mí me falte algo”.

Fuente: Ciudad Magazine