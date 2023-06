Balangione: "Nuestra lista es la única que apoya Cristina"

Tras seis años de gestión al mando del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), en el marco de una carrera dedicada por completo al ámbito judicial, Jaquelina Balangione decidió lanzarse a la política electoral como precandidata a diputada provincial, acompañando a la fórmula de Marcos Cleri y Alejandra Obeid para la Gobernación.

La ex funcionaria forma parte -en el tercer lugar- de la nómina que encabeza la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas, secundada por el Jefe Regional de ANSES, Germán Bacarella.

"Con esto soy la más soprendida de todas, yo tenía otros proyectos particulares. Venía diciendo que no a todo, pero el último día recibí un llamado de Florencia Carignano invocando que el pedido era de Cristina, y no pude decir que no. Mi familia me apoyó, me pidió que me meta", confesó.

Y agregó que "la lista es hermosa, muy buena. Es multifácetica, con dirigentes de todos los lugares, con jóvenes. Ya tengo dos proyectos para presentar".

Además reconoció que "no vengo de la política partidaria, pero pongo el ojo en las cosas que a mi me importan. Creo que el proyecto de Néstor y Cristina fue el único que tuvo en cuenta poder tener un Estado más igualitario".

Seis años en la Defensoría

Sobre su gestión ante el SPPDP, Balangione mencionó que "en la parte penal se lograron muchísimas cosas, se cubrió la faltante de personal con recursos que teníamos. De todas maneras, creo que la Defensa necesita ser fortalecida para tener más paridad con los fiscales".

Sin embargo, marcó que "hay una cosa que quedó pendiente, un proyecto donde proponíamos la unificación de la defensa pública, penal y civil. Si no hubiera sido por la pandemia, eso podría haber salido ya".

Respecto a un tema que fue eje de debate público durante los últimos años, la sobrepoblación carcelaria, la ex defensora planteó que "Santa Fe triplicó la cantidad de presos, y no disminuyó la inseguridad, hay cada vez más. La cárcel no es la solución de los problemas que quedan afuera".

"El 70 por ciento de los presos que tenemos están detenidos por primera vez, y por delitos leves, y casi la mitad están con prisión preventiva, osea sin condena. Eso hay que modificarlo, la respuesta no tiene que ser siempre punitiva", dijo.

