Giacometti plantea que Rosario adopte el modelo Bukele para combatir la inseguridad

Desde su llegada a la presidencia de El Salvador, el 1° de junio de 2019, Nayib Bukele alcanzó popularidad mundial tras las medidas que ejerció contra las "pandillas", entre las que sobresale un duro sistema de represión que incluyó cuestionamientos por un supuesto quiebre de las reglas democráticas y vulneración de los derechos humanos.

El método que utiliza el mandatario centroamericano tiene sus valoraciones también en Argentina, incluso en la ciudad de Rosario, asesiada por la narcocriminalidad y la violencia. En esa línea, el ex comisario y abogado José Luis Giacometti planteó que "lo que hay que hacer es copiarle un poquito" al outsaider salvadoreño.

En una entrevista exclusiva con 30Noticias, habló de su postulación como precandidato a concejal y dejó algunas reflexiones sobre lo que sucede en la región sur de la provincia. Cabe destacar que Giacometti buscará superar las PASO de julio para conseguir una banca dentro del Palacio Vasallo. Encabeza la lista "Decisión", dentro del espacio Unite por la libertad y la Dignidad.

Sobre su incursión en la política electoral, dijo que "fue una decisión que tuve que tomar, apoyado por amigos y mucha gente. Me preguntaban porque no me metía para combatir la inseguridad, me dijeron que me meta".

"Tenemos un grave problema, la política hace la planca y no toma decisiones. El Estado, por culpa de muchos políticos, perdió el territorio. En Rosario estamos teniendo un promedio de casi un muerto por día", reflexionó el excomisario.

Además, al plantear posibles soluciones al contexto violento que azota Rosario, consideró que "lo que hay que hacer es copiarle un poquito, y seguir un poco los caminos de Nayim Bukele. Quizás con otra metodología, o no. Voy a tratar de ser concejal para que las leyes y las normas me avalen para hacer eso".

El rol de la policía

En otro tramo de la entrevista, manifestó que "si la policía es corrupta, es porque la política y la justicia también lo son. Es muy fácil lavarse las manos y castigar a la polícia. Hoy no puede ser que Rosario y Santa Fe no tengan policías propios de la zona, y la suficiente autonomía para tener una polícia municipal como la tiene Capital Federal".

"Los centro territoriales de denuncia tienen que estar en las comisarías, tiene que volver todo ese trabajo. Eso se logra desde un lugar político, y electoralmente ese lugar es presentarme como concejal, porque si espero que me llamen no me van a llamar", finalizó el precandidato a concejal de Rosario por el espacio Unite por la libertad y la Dignidad.