Damián Martínez entrenó con normalidad y regresaría frente a Colón

El pasado 8 de junio, Damián Martínez sufrió una distensión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha y no pudo estar presente en el empate entre Rosario Central y Barracas Central por 0 a 0. Debido al tipo de lesión. era difícil que llegara al partido del próximo domingo frente a Colón.

No obstante, gracias a la doble fecha FIFA, el defensor tuvo el tiempo suficiente para regenerar el músculo y este miércoles se confirmó su recuperación. El ex Unión es una de las piezas fundamentales de Miguel Ángel Russo, ya que fue titular en 17 de los 20 partidos que jugó el Canalla en la Liga Profesional. Incluso, en aquellos en los que no estuvo desde el arranque fue porque no estuvo convocado. Gracias a su trascendencia, es probable que retorne al once inicial en reemplazo de Ismael Cortez.

Ahora, la duda pasa por el futbolista que suplantará al suspendido Francis Mac Allister. Las alternativas son: Agustín Toledo, Tomás O'Connor y Gino Infantino. Por el momento, el que corre con ventaja es el joven de 23 años.

De este modo, el probable once para recibir a Colón el próximo domingo 25 de junio a las 19:00hs es el siguiente: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alan Rodríguez; Kevin Ortiz, Toledo o Infantino u O’Connor; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Alejo Veliz.