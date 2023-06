Losada con Vidal en Rosario: “Queremos meternos en todos los barrios a urbanizar y devolverle la libertad a la gente

La precandidata a gobernadora por la lista “Es con vos”, del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Carolina Losada compartió, en Rosario, una actividad con miembros y referentes de unas 40 instituciones barriales de la ciudad. Participaron, además, el intendente local, Pablo Javkin, y el precandidato a vicegobernador, Federico Angelini, entre otros.

En la oportunidad, analizaron la situación que se está viviendo en los barrios relacionada con la inseguridad y la narcocriminalidad, y avanzaron en planes de acción para sacar a los chicos de la calle

“Los gobernantes que venimos teniendo nos han hecho replegar, y acostumbrarnos a vivir mal, nosotros tenemos que empezar a ocupar los espacios públicos, y volver a recuperar la libertad”, señaló Losada.

La senadora marcó la importancia de avanzar en obras concretas para todos los sectores de la ciudad, porque “cuando un barrio se urbaniza, a la gente le cambia la cara y se siente orgullosa del lugar donde pertenece, y eso hace que se tome una fuerza y un impulso diferente para ir en contra de aquellos que quiere lo malo, lo fácil, y terminan con la vida de los chicos”.

“Rosario no tiene policía, la tiene la provincia, quien tiene que meterse en la provincia, y nosotros queremos meternos en todos los barrios a urbanizar, con la policía y los vecinos”, indicó la precandidata a gobernador.

“Tenemos la decisión política de ir hacia adelante, la convicción de que vamos a ir en contra del narcotráfico, en contra de quienes nos quieren hacer vivir mal, porque nos merecemos vivir bien, y se puede, porque somos muchos más”, sentenció Losada durante el encuentro desarrollado en el Club Unión y Progreso.

Estado ausente

A su turno, Vidal, comparó: “Me tocó gobernar cuatro años una provincia que dolía igual que como hoy duelen Rosario y Santa Fe, vine cuatro veces en los últimos meses a Rosario, y cada vez que vengo me duele más, cada vez pasan cosas peores”.

“Ahora hay escuelas que se cierran porque le tiran balas, y la policía no hace nada”, dijo preocupada la exgobernadora de Buenos Aires, y agregó: “Eso pasa cuando el Estado provincial y nacional no está presentes, y cada día que deciden no estar el narco da un paso más. No podemos permanecer indiferentes, este gobierno provincia ya tuvo su oportunidad, la buena noticia es que la pelea se puede dar, lo hicimos en el Conurbano, con todo el Estado”.

Por su parte, Javkin fue contundente con respecto a la situación que atraviesa la ciudad: “Necesitamos ayuda, es muy difícil seguir peleando si la provincia y la Nación nos dejan solo”.

“Para nosotros es muy importante que Caro pueda ser gobernadora, y que podamos tener gente como María Eugenia que no hable de Rosario desde lejos, nosotros no estamos fuera de la Argentina y necesitamos ayuda, no que se comete realidad de Rosario, sino que se venga acá, como hace María Eugenia”, cerró el Intendente.