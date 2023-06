Farías volvería a ser titular frente a Rosario Central

El próximo domingo a las 19:00hs, Colón visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la 21ra fecha de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Nicolás Lamolina.

Si bien no hubo una práctica formal de fútbol y Néstor Gorosito no paró ningún equipo, Facundo Farías se perfila para ser el reemplazante de Santiago Pierotti que llegó a la quinta amarilla. Recordemos que tras su lesión en los ligamentos de la rodilla derecha, nunca jugó desde el arranque.

Luego del regreso frente a Central Córdoba el pasado 29 de mayo, la Joya solamente estuvo en cancha 45 minutos y se percibió la falta de ritmo e inactividad futbolística. Ahora, el próximo domingo tendrá la oportunidad de volver a demostrar su mejor nivel.

El otro futbolista que retornaría al once titular es Paolo Goltz. El defensor se recuperó de la lesión en el pie que le impidió estar presente en los últimos cotejos y dirá presente en el Gigante de Arroyito. El que sigue en duda es Rafael Delgado, quien sufrió una molestia en el nervio ciático y aún no logró recuperarse completamente. En caso de que el oriundo de Reconquista no llegue, su lugar será ocupado por Gian Nardelli.