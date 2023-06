María Eugenia Vidal en Santa Fe: "Me gustan los equipos de Bullrich y los de Larreta"

La ex gobernadora de Buenos Aires y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, llegó de visita a la ciudad de Santa Fe. En un café ubicado en la zona del puerto local, apoyó las precandidaturas a la gobernación de Carolina Losada, a la Cámara baja de Dionisio Scarpin y a la intendencia de Santa Fe de Juan Pablo Poletti, entre otras.

En conferencia de prensa, comentó que "la visita forma parte de un largo recorrido por la Argentina, que ya lleva más de 60.000 kilómetros, más de un año y medio. Y me gusta decir que lo hago porque creo que hay que hacerlo para hacer bien mi trabajo. Como diputada nacional represento a todos los argentinos, y uno no puede representar lo que no escucha, lo que no conoce, lo que no siente de primera mano".

Respecto al escenario electoral santafesino, la diputada nacional analizó que "la decisión de Juntos por el Cambio de conformar el Frente de Frentes es un paso en la dirección de ofrecerles a los santafesinos una alternativa real, un gobierno distinto."

"Ayer con 'Caro' (Losada) estuvimos, como siempre lo hago cada vez que venimos, escuchando a madres que perdieron a sus hijos víctimas del narcotráfico, trabajando y hablando con personas que viven y sufren en los barrios periféricos de Rosario", detalló la legisladora nacional.

Ayer nos reunimos con la militancia de la ciudad de Santa Fe y compartimos ideas.

Muchas gracias a ellos, que le ponen toda la garra y fuerza💪🏻 pic.twitter.com/YemmVocysa — Carolina Losada (@carolinalosada) June 22, 2023

Además, agregó que "también estuvimos con docentes, docentes preocupadas por lo que pasa en educación en la provincia, que no paran con motivos políticos o escudándose en cuestiones que nada tienen que ver con el aprendizaje de los chicos. Docentes que se autoconvocaron resistiendo la promoción automática".

Finalmente, Vidal hizo referencia al contexto electoral nacional, y brindó su opinión respecto a las fórmulas presidenciales que encabezan Horacio Rodríguez Larreta, por un lado, y Patricia Bullrich, por otro, dentro de JXC.

"Me gustan mucho los equipos que están armando, tanto Patricia como Horacio. Creo que son equipos sólidos, creo que son equipos de dirigentes que tienen experiencia, que comparten los mismos valores. En mi caso no soy candidata en esta elección. Es la primera elección, exceptuando la de 2009, en la que no participo. Pero creo que la política no es una carrera de cargos. A veces te toca protagonizar en una lista y otras acompañar. Y hoy acompaño con mucho orgullo este equipo. Este equipo de Carolina (Losada), este equipo de Federico Angelini, que es un equipo que para mí en Santa Fe representa lo que queremos para todo el país. Y por suerte hay muchas Carolinas, muchos Federicos, en todo el país para hacer el cambio que queremos", culminó.