Más de 50 jóvenes de distintos barrios participaron de los talleres en Estación Barranquitas

Mostrar y compartir

La directora de Políticas Sociales del municipio, Florencia Santos, indicó que “desde la Municipalidad estamos acompañando a los jóvenes para que se puedan fortalecer y encontrar los ámbitos en dónde desarrollar su potencial”. En ese sentido, expresó que la idea central de la propuesta es “mostrar y compartir entre todos los distintos saberes que los jóvenes fueron incorporando a lo largo de las capacitaciones, talleres y demás actividades”.

“Son muchas las juventudes que están participando de estos espacios en la ciudad, en diferentes iniciativas”, agregó. Y dio detalles sobre otras propuestas que tienen que ver con el arte y la cultura urbana musical, que se desarrollan en las estaciones: “Están aquellas que tienen que ver con el freestyle y el rap, desarrolladas por diferentes grupalidades que muestran y comparten su música y lo que hacen”, contó.

Según informó la funcionaria, “esto se viene realizando también con diferentes instituciones con las que trabajamos desde las Estaciones y se va a repetir en todos los espacios”. En el caso de Barranquitas, mencionó que “nos acompañó la escuela “Mercedes Sosa”, con jóvenes que vienen participando de actividades en los talleres de barbería y peluquería, para compartir entre todos lo que fueron aprendiendo”.

Aprender en las estaciones

Tiago Segovia es un joven artista que hace freestyle y fue invitado a la Estación Barranquitas a dar una demostración de su rap improvisado sobre una base musical: “Les comenté a que me dedicaba y lo que hacía, y me invitaron a sumarme para poder expresarme artísticamente. Está muy bueno que intenten esparcir la cultura del freestyle, que apoyen y que sigan haciendo estos eventos para que la gente del barrio conozca”, aseguró.

Por su parte, el cantautor Nazareno Galarza, comentó que hace tiempo concurre a la Estación a participar del taller de música: “Ya he participado de diferentes eventos y esto me ayuda a potenciar mi carrera musical para seguir adelante con lo que me gusta y con mi sueño”, dijo.

Por último, Ayrton Córdoba es peluquero, vive en barrio Barranquitas y asistió al taller de capacitación laboral que se brinda en la Estación: “Vine con la idea de seguir potenciándome en mi rubro. Y después me dieron la posibilidad de enseñar algunos conceptos de barbería a los chicos. En esta oportunidad, estamos cortándole el pelo a los que vienen a la Estación”.

“Me parece muy positivo que la Muni organice estos eventos para poder acercar más a los chicos, para que aprendan. También conocés gente nueva y tenés más contacto con la que vive en el barrio”, concluyó.