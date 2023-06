La Provincia abre un nuevo camino con la serie “Chamamé en Santa Fe”

Con el Teatro de Ciudad Cultural Lavardén como set de rodaje, el proyecto “Chamamé en Santa Fe” completó la grabación de “Intro”, su nueva serie producida integralmente por Señal Santa Fe, programa audiovisual del Ministerio de Cultura.

La propuesta significó además la concreción de una coproducción junto a la Escuela Provincial de Cine y Televisión (EPCTV), organismo que también depende de la cartera cultural, que abrió una convocatoria a estudiantes de carrera avanzada.

Al respecto, secretaria de Política e Innovación Sociocultural, Florencia Lattuada, indicó que “el proyecto «Chamamé en Santa Fe» comenzó a fines de 2020, por una decisión e impulso del ministro Jorge Llonch, y busca poner en valor el chamamé en la provincia, un género que atraviesa de norte a sur el territorio santafesino. Apunta a contar su historia, tanto de los grupos históricos como los actuales, la historia de nuestros bailes, de lo que se genera en torno al chamamé en cada una de nuestras localidades. Y decidimos hacerlo con la EPCTV porque nos parecía muy importante generar una sinergia entre la productora, Señal Santa Fe, y la Escuela de Cine, con sus estudiantes avanzados o que están en proyecto de tesis. Es una propuesta que concretamos entre la dirección de la Escuela y el Ministerio, junto con el equipo de Señal Santa Fe. Fue una experiencia muy fructífera, que esperamos poder reiterar con otros proyectos”.

En el sitio www.chamamesantafe.gob.ar se pueden encontrar las primeras dos propuestas del proyecto: “Antología”, serie de 11 episodios que registra, en distintas localidades santafesinas, breves piezas audiovisuales que exploran los paisajes y las historias que narran canciones emblemáticas del repertorio chamamecero provincial; y “Sesiones”, que reúne media docena de capítulos enfocadas en destacadas personalidades del chamamé.

“Intro”, su tercera serie, “indaga en las características del chamamé como género musical y patrimonio vivo que se transmite de generación en generación. Un patrimonio inmaterial que proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad”, detalló la secretaria.

“La creación del sitio web apunta a presentar un mapa del chamamé en nuestra provincia. Reúne todos los materiales que se fueron gestando y que se continuarán realizando, y que justamente buscan tender puentes entre los distintos territorios, entre historia y presente. En relación a ‘Intro’, busca poner en primer plano algunas de las cuestiones características del chamamé, contándolo de manera simple, breve”, explicó Lattuada.

Por su parte, la coordinadora del programa audiovisual, transmedia y web Señal Santa Fe, Luciana Lacorazza, agregó que “este año se cumplen 15 años del inicio de la actividad de Señal Santa Fe. A lo largo de esa trayectoria hemos realizado diferentes producciones audiovisuales, siempre con fines educativos y culturales, con diferentes diseños de producción: desde proyectos que realizamos íntegramente con el equipo interno (desde su desarrollo hasta su estreno), hasta proyectos donde trabajamos desde una producción delegada. Y también otros, como «Intro», donde trabajamos con alumnos y alumnas de la Escuela de Cine. El antecedente es «La Ronda», que se realizó con apoyo de Madres de Plaza de Mayo y donde trabajamos con alumnas y alumnos de escuelas secundarias. En este caso, en «Intro» hemos decidido dar un paso más y trabajar una suerte de coproducción, con pasantías rentadas con la EPCTV. Intentando ofrecer a esos alumnos y alumnas un espacio de práctica profesionalizante, de la mano de Marcos Garfagnoli, que es docente en la Escuela y que tomó la dirección de «Intro»”.

“El saldo que tenemos como equipo de trabajo, después de atravesar diferentes diseños y modos de producción a la hora de realizar nuestras obras audiovisuales, es súper positivo, porque contamos con el compromiso de los alumnos y alumnas que seleccionamos –remarcó Lacorazza–. Se hizo una primera instancia de inscripción, que incluía entre sus requisitos tanto la motivación como la experiencia de cada uno y cada una. Hicimos la selección y desde un primer momento contamos con su compromiso. Creo que como equipo de Señal Santa Fe nos suma experiencia, nos fortalece. Consideramos que es una experiencia que sería importante repetir, es positiva tanto para quienes estuvimos involucradas e involucrados como profesionales, como así también para las alumnas y alumnos que están iniciando su camino en la producción y realización audiovisual”.

Verónica Solina, integrante del equipo de Señal Santa Fe y quien en este proyecto asumió el rol de productora general, destacó que la acción conjunta entre el Ministerio de Cultura y la Escuela Provincial de Cine y Televisión “es un gran valor en sí mismo, porque es plantar una semilla para que esa acción se reproduzca, que se haga moneda corriente en el futuro. Sobre todo cuando el resultado es tan positivo, tan rico, como lo que pudimos observar”.

“«Intro’ tiene un formato completamente distinto al de las otras dos series que concluimos –explicó Solina–. Me gusta mucho la palabra sinergia: creo que realmente en este caso lo pudimos generar. La sinergia es más que trabajar juntos, es una forma de trabajo en equipo del que se obtienen los mejores resultados, porque permite a cada integrante mostrar sus talentos, experiencias, perspectivas. Me parece que realmente esto lo logramos con el equipo que conformamos entre Señal Santa Fe, la EPCTV y, también con la gente que está a cargo del Teatro Lavardén, con los técnicos, con las personas ocupadas de su mantenimiento y funcionamiento”. La verdad es que, si nos ponemos a pensar, estamos muy cerca físicamente: porque Señal Santa Fe, la Escuela y, por supuesto, el Teatro, funcionan en el edificio de Lavardén. Y en este caso estuvimos cerca no sólo desde un punto de vista material, físico, sino por lo que se realiza y produce. Fue muy interesante trabajar, todos juntos, a la par”.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE “INTRO”

Conformada por seis episodios, “Intro” será la tercera serie del proyecto “Chamamé en Santa Fe”. Culminada la instancia de grabación, iniciará ahora su etapa de post- producción.

Cada capítulo tendrá una duración estimada de entre dos y tres minutos. Su objetivo es describir y desarrollar una primera aproximación a las características del chamamé como género musical y cultural y las particularidades que tiene en la provincia de Santa Fe y su región.

Entre las temáticas a abordar se encuentran los inicios históricos del chamamé, su instrumentación, las formas de baile, las palabras y el lenguaje propios del género, entre otras. Para ello, la serie reúne la participación de artistas referentes del género.

El equipo completo estuvo conformado por Marcos Garfagnoli en dirección general y dirección de fotografía; las y los artistas Vanesa Baccelliere, Andrés Martín Tritten, Tomás Puntano, Germán Moreno y Jaqueline Saucedo; Producción ejecutiva de Luciana Lacorazza; producción general de Verónica Solina; producción y asistencia de dirección de Sofía Aldasoro, Vanina Cánepa y Francisco Sanguineti. El equipo de Fotografía fue integrado por Daniel Osvaldo Cervigni, Leonela Elisabet Zarza, Felipe Panichelli Briñon y Keila Fabiana Castrillo; el equipo de Sonido reunió a Ornella Abadia y Juan Antonio Rosado. La asistencia técnica fue de Teodoro Schienke y la asistencia de Escenografía y Vestuario estuvo a cargo de Celeste Arrizabalaga.